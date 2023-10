La scomparsa della professoressa Maria Teresa Lazzarini: il pensiero del Sindaco

Scritto da admin• 11:59 am• Calci, Attualità, Tutti

CALCI – L’amministrazione comunale di Calci esprime profondo cordoglio per la scomparsa della professoressa Maria Teresa Lazzarini, per tanti anni direttrice del Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Pisa e cittadina onoraria della Valgraziosa.

“Una persona ancora oggi ricordata con grande affetto e stima da tutta la nostra comunità – queste le parole del sindaco Massimiliano Ghimenti a nome della giunta -, sia per le sue doti umane e professionali sia per l’impulso che ha saputo imprimere, con dedizione e passione, per la valorizzazione del complesso monumentale. Ricordo anche che amava accompagnare le persone in visita e, non a caso, una delle più belle guide sulla Certosa mai pubblicate porta la sua firma”.

