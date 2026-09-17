“La scienza e il Monte Pisano”, convegno a Calci

Written by Redazione• 2:49 pm• Nuova Categoria, Calci, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALCI – Venerdì 18 settembre, dalle 14.45, la sala consiliare “Rino Logli” del Comune di Calci ospita il convegno scientifico “La scienza e il Monte Pisano”, promosso in occasione dell’avvio del progetto europeo Life-Postfire, di cui il Comune è partner.

L’incontro, organizzato insieme al CNR-IPSP di Firenze, capofila del progetto, riunirà studiosi, istituzioni e realtà del territorio per presentare i risultati delle ricerche e delle sperimentazioni condotte negli ultimi anni sulle caratteristiche geografiche, geologiche e ambientali del Monte Pisano.

Le relazioni confluiranno negli atti del convegno, realizzati con il sostegno di Life-Postfire. Durante l’iniziativa saranno inoltre esposte alcune fotografie di Giacomo Bretzel dedicate al territorio. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Calci.

Last modified: Settembre 17, 2026