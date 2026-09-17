Pisa, una “palestra di vita” per le persone con disabilità in via Contessa Matilde

Written by Redazione• 2:31 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – La Giunta comunale ha approvato l’avvio di un percorso di co-programmazione con gli enti del Terzo settore per definire attività e modalità di utilizzo della struttura comunale di via Contessa Matilde 80, destinata a percorsi di autonomia e vita indipendente per le persone con disabilità.

Individuato come edificio “Dopo di Noi” nell’ambito del progetto Pinqua via Rindi-via Piave, l’immobile è stato riqualificato con un investimento PNRR di quasi 1,4 milioni di euro. I lavori, conclusi il 30 giugno, hanno consentito di recuperare 838 metri quadrati di spazi pubblici.

«Vogliamo creare vere e proprie “palestre di vita” – spiega l’assessore alla Disabilità Elena Del Rosso – nelle quali le persone possano imparare, con il giusto affiancamento, a gestire la casa, fare la spesa e organizzare il proprio tempo, sviluppando le competenze necessarie a costruire un percorso di autonomia».

La struttura comprende tre residenze temporanee, ambienti per l’accoglienza familiare e spazi di servizio. Nelle due ali laterali sono stati realizzati 375 metri quadrati di locali polivalenti per laboratori e attività complementari. Riqualificati anche il giardino, i percorsi pedonali, le aree verdi e la zona di accesso e parcheggio.

Al percorso saranno invitati gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore che operano nell’ambito della disabilità, l’Azienda Usl Toscana nord-ovest e le altre amministrazioni competenti. Potranno inoltre essere acquisiti i contributi delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

La co-programmazione servirà a individuare i bisogni, gli interventi necessari, le possibili forme di gestione e le risorse pubbliche e private attivabili, orientando le successive decisioni del Comune sull’utilizzo della struttura.

Last modified: Settembre 17, 2026