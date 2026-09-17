Written by Settembre 17, 2026 2:53 pm Castelfranco di Sotto

Scuola e identità. Palmieri (Futuro Nazionale) sostiene Mini. “Sì all’inclusione, no al multiculturalismo. La scuola deve formare italiani, non relativisti”

HomeCastelfranco di SottoScuola e identità. Palmieri (Futuro Nazionale) sostiene Mini. “Sì all’inclusione, no al multiculturalismo. La scuola deve formare italiani, non relativisti”

CASTELFRANCO DI SOTTO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Mario Palmieri
Responsabile Provinciale Futuro Nazionale Pisa.

Mario Palmieri, responsabile provinciale di Futuro Nazionale Pisa, interviene nel dibattito sull’inclusione scolastica schierandosi a sostegno delle dichiarazioni del sindaco Fabio Mini.

«Condividiamo fino in fondo le parole di Mini: sì alla scuola inclusiva, no alla scuola multiculturale – afferma Palmieri –. Inclusione significa dare a tutti gli strumenti per conoscere e rispettare la lingua, la cultura e i valori italiani».

Secondo il responsabile provinciale, la scuola deve insegnare la lingua e la cultura italiane a tutti gli studenti, evitando quello che il movimento considera un ribaltamento del processo di integrazione. «Identità nazionale, famiglia, tradizione e merito sono valori non negoziabili – conclude –. La scuola deve essere il luogo in cui si trasmette il patrimonio italiano».

Last modified: Settembre 17, 2026
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