La Regione Toscana finanzia il completamento della riqualificazione di via Roma a Calci

Scritto da admin• 1:31 pm• Attualità, Calci

CALCI – Con la seconda variazione del bilancio di previsione 2024-2026, la Regione Toscana ha stanziato 300mila euro per completare la riqualificazione di via Roma a Calci. Il finanziamento, previsto per il 2025, permetterà al Comune di sistemare il tratto tra piazza Garibaldi e la Pieve, proseguendo l’opera iniziata con il tratto tra la Certosa e piazza Garibaldi.

Il sindaco Massimiliano Ghimenti ha espresso soddisfazione per il contributo, che permetterà di completare i lavori in tempi più rapidi, mentre l’assessora Valentina Marras ha sottolineato l’importanza dell’intervento per migliorare la sicurezza stradale e valorizzare il centro del paese, favorendo anche il turismo.

Ghimenti ha ringraziato il consiglio regionale e il presidente Eugenio Giani per il sostegno ricevuto.

Last modified: Ottobre 3, 2024