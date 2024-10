Aiuti post-alluvione: donati 49 elettrodomestici a famiglie in difficoltà e alla Comunità per minori di Pontedera

Scritto da admin• 2:31 pm• Attualità, Pontedera

Sono stati donati 49 elettrodomestici, sia piccoli che grandi, a 14 famiglie in difficoltà, un intervento tempestivo avvenuto nelle settimane successive all’alluvione di novembre scorso. Tra i beneficiari c’è anche la Comunità a Dimensione Familiare per Minori di Via Colombo, che ha ricevuto un congelatore a pozzetto, piatti, un frullatore e altri apparecchi.

Questa mattina, la vicesindaca e assessora al sociale del Comune di Pontedera, Carla Cocilova, ha visitato la struttura insieme ad Andrea Bellucci, ex presidente del Rotary Club Pontedera, e l’attuale presidente Simone Barsotti. Gli uffici comunali hanno giocato un ruolo chiave nell’individuare i bisogni delle famiglie colpite, specialmente quelle in condizioni economiche fragili.

Cocilova ha elogiato la Comunità, attualmente con 9 ragazzi, definendola un “fiore all’occhiello” del territorio. Bellucci ha evidenziato l’importanza di rispondere ai bisogni del territorio in collaborazione con le istituzioni, mentre Barsotti ha ricordato altre iniziative sociali del Rotary, come il supporto per l’acquisto di testi scolastici per famiglie bisognose, sottolineando l’importanza di sapere dove e come intervenire.

Last modified: Ottobre 3, 2024