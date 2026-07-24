La Pro Loco del Litorale Pisano omaggia Gino Paoli

Written by Redazione• 12:25 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

TIRRENIA – Un evento concerto di teatro canzone a ingresso gratuito riuscito quello organizzato giovedì sera 23 luglio 2026, nell’ambito di Marenia, presso in Grand’Hotel Golf di Tirrenia dalla Proloco Litorale Pisano, presidente Luigi Zucchelli, con oltre 150 presenze di pubblico ospitate nell’ampio salone dell’Auditorium dotato di aria condizionata del Grand Hotel.

Pieno consenso hanno riscosso gli artisti che si sono esibiti ed il pubblico ha seguito con vivo interesse la storytelling in omaggio a Gino Paoli scritta e letta dall’attore Giacomo Lemmetti, inoltre sono state molto apprezzate le esibizioni canore di Marco Rossi che ha interpretato le canzoni evergreen di Paoli, musicate dal Gruppo Familiola’s guidato dal valente Odoardo Fontani al flauto, Cinzia Mantellassi chitarra acustica, Giuseppe Scapellato alla tastiera e con la brava cantante Sonia Gambini per l’occasione corista in simbiosi con Marco Rossi.

Presente in sala, oltre al presidente Luigi Zucchelli che ha portato i saluti della Proloco Litorale Pisano, anche l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Pisa Virginia Mancini, sempre molto presente agli eventi culturali di rilievo cittadini.

Una serata di successo e di qualità che è stata apprezzata da tutti i presenti.

Last modified: Luglio 24, 2026