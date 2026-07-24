Incidente sull’Autostrada Azzurra a San Giuliano Terme: quattro feriti, due trasferiti con Pegaso

Written by Redazione• 12:19 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, San Giuliano Terme, TOP NEWS HOME PAGE

SAN GIULIANO TERME – Grave incidente sull’Autostrada Azzurra, all’altezza del chilometro 152, nel territorio di San Giuliano Terme. Secondo le prime informazioni, un’auto avrebbe perso il controllo, probabilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico. Nell’impatto alcune persone sarebbero state sbalzate fuori dal veicolo.

Il bilancio è di quattro feriti. Tre persone sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Cisanello. Una ragazza di 17 anni, inizialmente soccorsa sul posto, è stata trasferita con l’elisoccorso Pegaso; al momento non è nota la struttura ospedaliera di destinazione.

Successivamente è stato disposto anche il trasferimento di un bambino di 10 anni, rimasto coinvolto nello stesso incidente, dall’ospedale di Cisanello all’ospedale Meyer di Firenze, sempre con l’elisoccorso Pegaso.

La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento.

Last modified: Luglio 24, 2026