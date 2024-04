La Primavera nerazzurra di scena a Palermo. Il programma completo del week-end

Scritto da admin• 11:46 am• Pisa SC

Under 17 e Under 15 affronteranno Genoa e Torino

PISA – Lunga e difficile trasferta per la Primavera del Pisa Sporting Club attesa sabato dal Palermo; impegno esterno anche per Under 17 e Under 15 in campo rispettivamente contro Genoa e Torino.



Ecco il programma completo delle giovanili nerazzurre:

Campionato PRIMAVERA 2

Palermo-Pisa (sabato, ore 13.00)

Centro Sportivo “Pasqualino”, via Morello, Carini (Pa)

Campionato UNDER 17

Pisa-Genoa (domenica, ore 15.00)

Campo “Redini”, Piazzale Ferrari, Cascina

Campionato UNDER 15

Torino-Pisa (domenica, ore 11.00)

Campo “Cit Turin”, Torino

Campionato ESORDIENTI 2° ANNO

Fornacette-Pisa (domenica, ore 9.00)

Campo “Masoni”, via Circonvallazione, Fornacette

Campionato ESORDIENTI 2° ANNO

Pisa-Bellaria (sabato, ore 17.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato ESORDIENTI 1° ANNO

San Giuliano-Pisa (sabato, ore 13.45)

Campo “Bui”, via Dinucci, San Giuliano Terme

Campionato PULCINI 2° ANNO

San Prospero Navacchio-Pisa (sabato, ore 15.30)

Arena San Prospero, Cascina

Campionato PULCINI 2° ANNO

Romaiano-Pisa (domenica, ore 10.45)

Campo “Rosati”, San Donato

Campionato PULCINI 1° ANNO

Pisa-Colline Pisane (sabato, ore 15.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PULCINI 1° ANNO

Zambra-Pisa (sabato, ore 16.00)

Campo “Menicucci”, Zambra

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI

Pisa-Porta Lucca (domenica, ore 10.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PRIMI CALCI 7 ANNI

Pisa-Scintilla (domenica, ore 11.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Last modified: Aprile 12, 2024