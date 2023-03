La prima edizione di Quaderni dei giovani scrittori al Galilei-Pacinotti

Scritto da admin• 7:43 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Sono due i mesi a disposizione – dal 15 marzo al prossimo 15 maggio 2023 – per i circa 600 studenti del triennio dell’Istituto d’Istruzione Superiore Galilei-Pacinotti di Pisa per partecipare alla prima edizione del Concorso “I Quaderni dei Giovani Scrittori”, promosso dall’Istituto stesso in collaborazione con la Casa Editrice DreeamBOOK Edizioni ed illustrato agli organi di informazione lunedì 13 marzo presso la Presidenza della Scuola posta in via Benedetto Croce a Pisa.

di Giovanni Manenti

Un’idea ispirata da una studentessa, Giulia Perlongo, che proprio con la citata Casa Editrice ha pubblicato un libro “Soraya – la Ragazza che si ribellò al sistema”, dal che si è ritenuto fosse possibile, quand’anche non addirittura necessario, stimolare la fantasia e creatività degli studenti offrendo ai medesimi l’opportunità di mettersi in gioco attraverso un Concorso interno avente per oggetto un unico tema, che per l’edizione inaugurale è stato scelto “Racconti di Mare”, così da poter produrre un proprio lavoro della lunghezza massima di 15 cartelli ma con forma libera – vale a dire biografia, autobiografia, fantasy, giallo, thriller ecc. – così da lasciare massimo spazio di espressione.

Tra tutti i racconti che saranno presentati, un’apposita Giuria ne sceglierà i migliori 20 ed i relativi autori potranno così partecipare ad un Corso di Scrittura offerto da DreamBOOK Edizioni che si terrà presso il Liceo Classico a partire da settembre 2023 con l’avvio del nuovo anno scolastico – esteso anche a coloro che nel 2023 avranno conseguito la maturità – mentre 10 lavori ritenuti meritevoli confluiranno in un’Antologia pubblicata dalla ridetta Casa Editrice, oltre a stabilire comunque un Podio con i primi tre classificati riceveranno, rispettivamente, un Abbonamento al Teatro messo a disposizione dalla Fondazione Teatro Verdi, tessera annuale ed un carnet per 10 ingressi gratuiti al Cinema Arsenale ed un buono da 70 €uro per l’acquisto di Libri, il tutto nel corso di una Cerimonia di Premiazione che avrà luogo prima della chiusura del corrente anno scolastico.

Ovviamente felice per tale iniziativa la Preside dell’Istituto, Prof.ssa Gabriella Giuliani, che ha così commentato: “Si tratta di un’idea nata dalla collaborazione e dall’interesse esistente fra l’Istituto scolastico a la Casa Editrice DreamBOOK che ha fatto sì di fare in modo di consentire a questi ragazzi di poter raccontare, cosa che, nonostante il proliferare dei Social, ha ancora un grande valore in quanto attraverso il racconto possono esprimere il loro lato interiore e fornire un contributo importante alla relativa formazione, oltre al fatto che la prospettiva che possa essere pubblicato rappresenta un’ulteriore, fondamentale motivazione. La scelta del tema “Racconti di Mare” per questa edizione inaugurale“, conclude la Preside, “deriva dal fatto che il Mare è fonte di ricordi, soprattutto per i giovani, che vi hanno vissuto la loro infanzia ed adolescenza, facendo in modo di far capire come attraverso la scrittura si possano esternare quei sentimenti che ognuno di noi nasconde nel proprio intimo“.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Stefano Mecenate,, titolare della DreamBOOK Edizioni, che si è così espresso: “il Concorso è dedicato al triennio delle Scuole Superiori per favorire la voglia di scrivere, con un racconto di 15 cartelle al massimo da sottoporre ad una Commissione composta da due docenti, altrettanti studenti ed un rappresentante della Casa Editrice che sceglieranno i 20 migliori elaborati, 10 dei quali andranno a comporre la prima Antologia di questa Collana aperta appositamente per l’Istituto Galilei-Pacinotti, mentre tutti e 20 gli autori avranno comunque l’opportunità, nel corso del successivo anno scolastico, di prendere parte ad un Corso di scrittura in modo che possano apprendere o migliorare le loro capacità creative. Si tratta pertanto di un progetto“, conclude Mecenate, “che nasce dalla volontà di stimolare e far crescere gli studenti nella voglia di provare a scrivere e che è altresì supportato da due soggetti che voglio ringraziare, vale a dire la Fondazione Teatro Verdi che ha messo a disposizione del Primo Classificato un abbonamento teatrale ed il Cinema Arsenale che, dal canto suo, offrirà al secondo classificato un carnet di ingressi gratuiti affinché sia possibile per i ragazzi integrare l’esperienza della scrittura con quella teatrale e cinematografica” .

