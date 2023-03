Pisa Beach Soccer riunisce la famiglia Marinai: Simone raggiunge Stefano in nerazzurro

Scritto da admin• 7:50 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – La notizia era già ormai nell’aria da diverse settimane, mancava soltanto l’ufficialità sui canali ufficiali nerazzurri. Simone Marinai, raggiunge infatti il fratello Stefano alla corte del Pisa Beach Soccer.

Simone, pilastro del Viareggio Bs e della Nazionale Italiana, almeno nelle ultime dieci stagioni, sposa quindi il progetto 2023 della formazione Campione d’Italia in carica e raggiunge in maglia rosso crociata il fratello Stefano, ormai da diversi anni agli ordini della società presieduta da Donati.

Un innesto importante per la formazione di Mister Marrucci, che si appresta in questa stagione a dover difendere ben due titoli, quelli conquistati nel Campionato di Serie A e nella Coppa Italia 2022, oltreché a lavorare per il raggiungimento di altri prefissati obiettivi.

