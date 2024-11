La presentazione della dodicesima giornata di serie BKT

Scritto da admin• 10:35 am• Pisa SC

PISA – L’avvenuta disputa del secondo turno infrasettimanale fa sì che il programma della 12esima giornata del Torneo Cadetto non preveda l’anticipo del venerdì sera, ragion per cui il calendario è costituito da tre incontri alle ore 15 del sabato pomeriggio ed i restanti sette alla domenica pomeriggio alla stessa ora, fatte salve le gare Sampdoria-Brescia e Sassuolo-Mantova, con calcio d’inizio alle 17:15.

di Giovanni Manenti

Delle prime tre della Classifica, tocca allo Spezia inaugurare la giornata ospitando al “Picco” il Modena con la possibilità pertanto di allungare la propria striscia di imbattibilità che dura dall’inizio del Torneo, affrontando peraltro una formazione che, a dispetto della posizione in graduatoria, ha dimostrato nei recenti incontri con Palermo, Sassuolo e Modena di potersela giocare alla pari, con i padroni di casa a dover fare a meno dello squalificato Vignali ma poter contare sulla tradizione favorevole che li ha visti negli ultimi sei incontri ottenere tre successi ed altrettanti pareggi, con l’ultima vittoria degli emiliani risalente a fine novembre 2006, così come, a pochi chilometri distanza, la Carrarese cercherà di proseguire nella propria serie positiva che la vede imbattuta da cinque turni ricevendo allo “Stadio dei Marmi” l’altra neopromossa Juve Stabia che vuole mantenersi in Zona Playoff per un confronto inedito fra le due formazioni.

Conclude il programma di sabato pomeriggio la sfida del “San Nicola” tra il Bari e la Reggiana, con i padroni di casa alla ricerca di una vittoria che manca oramai dal 22 settembre (3-0 aFrosinone) avendo successivamente inanellato una serie di ben 5 pari consecutivi, trovandosi peraltro di fronte una squadra che ha raccolto appena 5 punti nelle ultime 8 giornate che l’hanno portata ai margini della Zona Playout, e che si presenta in Puglia con la speranza di ripetere il “colpo grosso” della scorsa stagione, vale a dire un 2-0 a firma Fiamozzi e Bianco, mentre domenica i riflettori sono tutti puntati sul match clou dello “Zini”, che vede la Cremonese ospitare il Pisa Capolista con la speranza, in caso di vittoria, di dimezzare gli attuali sei punti di distacco dai nerazzurri, in un confronto che nelle ultime quattro occasioni ha visto gli ospiti imporsi solo a fine gennaio 2020 con un rocambolesco 4-3 dopo essere stati sotto 0-2 e deciso da una rete di Pisano allo scadere, per poi aver ottenuto solo un pari e due sconfitte, l’ultima delle quali l’1-2 dell’1 maggio scorso.

Con un orecchio alla citata sfida scenderà in campo al “Renzo Barbera” il Palermo che, affrontando un Cittadella a digiuno di vittorie da sette turni in cui ha raccolto solo tre pareggi, intende rafforzare la propria posizione in Zona Playoff e bissare quella che sinora è stata la sua unica vittoria interna stagionale ottenuta nell’ultima occasione contro la Reggiana, oltre a sfatare una tradizione avversa che ha visto i granata veneti raccogliere due pareggi ed altrettante vittorie nelle ultime quattro visite in Sicilia, l’ultima delle quali risalente a 12 mesi fa, un 1-0 a firma Pandolfi nel recupero, mentre il Cesena del Capocannoniere Shpendi e ripresosi dopo due battute d’arresto consecutive, spera di dare continuità al proprio percorso ospitando al “Manuzzi” il SudTirol che proprio mercoledì ha colto il suo primo pari stagionale, ma a cui il successo manca da tre turni (2-0 a Cosenza), per un confronto che non ha precedenti fra i Cadetti.

Concludono il programma delle ore 15 due delicate sfide in ottica salvezza, che vedono il Catanzaro, in serie positiva da cinque giornate ma con una sola vittoria al proprio attivo, affrontare fra le mura amiche il fanalino di coda Frosinone a cui il cambio di allenatore ha sinora fruttato due pareggi contro Pisa e SudTirol e che non può permettersi ulteriori passi falsi, con i due più recenti trascorsi al “Ceravolo” risalenti a 10 anni fa a parlare di una vittoria ospite per 3-0 proprio ad inizio novembre 2012, cui fa riscontro l’affermazione dei calabresi per 1-0 la stagione seguente, mentre, anche in questo caso, a pochi chilometri di distanza, il Cosenza, reduce dall’importante successo esterno di Reggio Emilia, riceve la Salernitana avendo a disposizione una ghiotta occasione per superare in Classifica proprio i campani che lo precedono (12 punti a 10) di due lunghezze e che, oltretutto, si presentano al “Gigi Marulla” privi dell’estremo difensore Fiorillo e di Tello, entrambi appiedati dal Giudice Sportivo, con il solo punto a proprio favore costituito dai precedenti che li hanno visti conquistare tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque visite in terra silana, con l’ultima affermazione dei padroni di casa risalente al novembre 2000, un 1-0 deciso dalla rete di Riccardo Zampagna.

Dodicesimo turno che giunge a conclusione con le due gare delle ore 17:15 che vedono il Sassuolo scendere in campo contro il Mantovaessendo già a conoscenza del risultato scaturito fra Cremonese e Pisa, e che è chiamato a proseguire nel cammino che lo ha portato, con 5 vittorie e 2 pareggi nelle ultime sette giornate, a ridosso del vertice della Classifica, pur se Mister Grosso dovrà fare a meno dello squalificato Volpato e cercare di sfatare la tradizione sfavorevole che, nelle uniche due occasioni in cui il confronto in terra emiliana si è svolto fra i Cadetti, ha visto gli ospiti imporsi 2-1 nell’ottobre 2008 e strappare il pari per 1-1 ad un anno di distanza, mentre a “Marassi” va in scena la sfida tra due “nobili decadute” quali Sampdoria e Brescia, divise da un punto (15 a 14) in graduatoria ed entrambe alla ricerca di un rilancio in pianta stabile in Zona Playoff, per un confronto dai molteplici trascorsi nella Massima Serie e che, comunque, non vede le “Rondinelle” lombarde aggiudicarsi l’intera posta da 10 anni esatti, ovvero dal 24 ottobre 2004 allorché l’1-0 venne deciso da un calcio di rigore trasformato da Di Biagio.

Programma 12esima giornata Serie B 2024-’25: .

Sabato 2 novembre 2024, ore 15:

Bari – Reggiana

Carrarese – Juve Stabia

Spezia – Modena

Domenica 3 novembre 2024, ore 15:

Catanzaro – Frosinone

Cesena – SudTirol

Cosenza – Salernitana

Cremonese – Pisa

Palermo – Cittadella

Sampdoria – Brescia (ore 17:15)

Sassuolo – Mantova (ore 17:15)

