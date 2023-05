“La Pisanite 1.0”: una recita in vernacolo dei bambini della Scuola Oberdan sul Gioco del Ponte

Scritto da admin• 8:00 am• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – I bambini della Scuola primaria “G. Oberdan” dell’IC “V Galilei” di Pisa presentano lo spettacolo “La Pisanite 1.0”, viaggio tra mito e tradizione in programma all’SMS Biblio sul Viale delle Piagge venerdì 19 maggio alle ore 17.30.

di Antonio Tognoli

Un progetto di vernacolo partito da lontano e portato avanti dalle scuole Oberdan ed in particolare dalla classe quinta con l’aiuto dell’Avv. Lorenzo Gremigni Franchini, un vero appassionato di vernacolo, che fa parte della Compagnia Crocchio dei Goliardi Pisani e realizza importanti spettacoli al Teatro Verdi. I bambini saranno protagonisti di una rappresentazione, di una vera e propria recita veramente divertente, con la collaborazione di tutte le insegnanti della scuola e il coordinamento della Prof. Chiara Rossi.

Fondamentale è stata la disponibilità del territorio per questo spettacolo, in cui è inserita la scuola. Sono venuti alle scuole Oberdan le rappresentanze del Gioco Del Ponte (di entrambe le parti, Tramontana e Mezzogiorno) a raccontare ai bambini la tradizione di questo gioco vecchissimo che appassiona migliaia e migliaia di pisani.

La scuola Oberdan è stata ospitata al Centro Espositivo SMS per dar luogo ai laboratori con le famiglie. In questi laboratori pomeridiani, genitori, insegnanti e bambini hanno avuto modo di ritrovarsi e dare spazio alla creatività e alla fantasia. Come ha detto un genitore “abbiamo trovato la forza e il tempo di fare comunità!“

Ciò che ha reso speciale questo evento è che due volte a settimana insegnanti, bambini e genitori di tutte le classi hanno avuto modi di ritrivarsi nel pomeriggio per preparare scenografie, allestimenti, vestiti e mercatini. I bambini più grandi aiutano i più piccoli al lavoro, c’è un confronto, una merenda come ai vecchi tempi con la condivisione del materiale. Una scuola come poche che insegna a vivere insieme, unisce, donando un senso di appartenenza ormai raro di questi tempi.

