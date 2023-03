La pisana TD Group Italia protagonista al GDG DevFest Pisa 2023

Scritto da admin• 12:09 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Tutti, Vecchiano

PISA – Mancano ormai pochi giorni al GDG DevFest Pisa 2023, una delle più grandi conferenze open tech in Italia pensata per approfondire argomenti come lo sviluppo Android, le tecnologie cloud, il machine learning e il cui obiettivo principale è diffondere la conoscenza tecnologica e favorire il networking.

Promossa da Google Developer Groups (GDG) la tappa italiano, che torna dopo 3 anni di pausa, è prevista il 1° aprile 2023 presso il polo Fibonacci a Pisa e vedrà tra i principali protagonisti la pisana TD Group Italia, realtà di riferimento nell’offerta di servizi ICT e impegnata da oltre 20 anni per favorire la transizione digitale.

L’azienda ha deciso di prendere parte all’evento con un ruolo da protagonista, sostenendo il festival in qualità di platinum sponsor e mettendo a disposizione le grandi competenze ed esperienza di Paolo Botti, Ambra Buscemi e Tiffany De Simone, rispettivamente tra i relatori dei talk “Da Swarm a Kubernetes”, dedicato ai tool di migrazione tra piattaforme, “Ladri di dati: semplici meccanismi per proteggere le infrastrutture REST”, dedicato al sistema informativo REST, e “ENDPOINT REST: 0 to Hero!”, dedicato alla conoscenza delle interfaccia API.

“Siamo molto felici di dare il nostro contributo all’edizione di quest’anno del GDG DevFest Pisa, un evento di grandissima rilevanza sia per il settore del digital, che per il territorio toscano – afferma Botti, Chief Technologist and Software Architect Manager di TD Group Italia – La nostra presenza si inserisce in un percorso che abbiamo intrapreso da tempo e ci vede impegnati nella condivisione del nostro know how a favore di partner e player di settore”

TD Group Italia, infatti, da sempre crede nell’importanza del ruolo educativo-informativo, come dimostrato anche recentemente durante l’evento proprietario ‘The power of innovation’, organizzato per parlare di trend, soluzioni e casi di successo per la Trasformazione Digitale e condotto insieme a top player del settore come ownCloud, leader nella cloud collaboration, Darktrace, innovator nel campo della Cybersecurity AI ed Elmat, partner per videosorveglianza e video analisi.

Last modified: Marzo 29, 2023