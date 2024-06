La pisana Sailpost per la prima volta alla CreditWeek di Milano

Scritto da admin• 1:29 pm• Pisa, Attualità

La società toscana leader nel mercato postale privato italiano prosegue nel suo percorso di crescita e nella sua politica di assunzioni, rafforzando le proprie collaborazioni commerciali grazie alla settimana dedicata al mondo del credito

PISA – Si è svolta a Milano dal 3 al 7 giugno la CreditWeek 2024, la settimana dedicata al mondo del credito nata nel 2018 per tutti gli operatori dell’intermediazione finanziaria e momento irrinunciabile per coloro che mirano allo sviluppo del loro business e networking.

L’appuntamento, quest’anno caratterizzato dal topic “PEOPLE”, ha visto la presenza di istituzioni, associazioni di settore, università e aziende nazionali e internazionali, tra le quali non poteva mancare la pisana Sailpost, società leader nel mercato postale privato italiano.

“L’edizione 2024 della CreditWeek si concentra sull’importanza delle persone e sul valore aggiunto che rappresentano per un’azienda. Come Gruppo Sailpost condividiamo pienamente questa vision, motivo per il quale portiamo avanti una politica di assunzioni importante ormai da tempo, cercando di offrire delle occasioni professionali che durino, specialmente alle nuove generazioni del territorio toscano – afferma Valterio Castelli, Presidente di Gruppo Sailpost – La nostra presenza a Milano ci permette inoltre di rafforzare una rete di contatti strategica per quello che è uno degli asset più importanti della nostra azienda”

Sailpost, infatti, all’interno della propria offerta commerciale è in grado di garantire servizi mirati e personalizzati per l’invio di comunicazioni che contribuiscono a facilitare e ottimizzare le operazioni di recupero crediti.

· Recapito Certificato: servizi di recapito di posta raccomandata, essenziali per le comunicazioni ufficiali relative al recupero crediti. La tracciabilità e la conferma di ricezione sono fondamentali per garantire la validità legale delle comunicazioni.

· Telegrammi Online: un servizio di telegrammi online che permette alle aziende di recupero crediti di inviare comunicazioni urgenti in modo rapido e affidabile. Questo servizio garantisce la trasmissione immediata delle informazioni e la conferma di ricezione, ideale per situazioni che richiedono un’azione tempestiva.

· Notifica e Consegna Atti Giudiziari: gestione e consegna di atti giudiziari, assicurando che i documenti legali siano recapitati in conformità con le normative vigenti, una componente cruciale per il recupero crediti.

“Siamo molto soddisfatti di questa nostra prima partecipazione alla CreditWeek, un evento di alto valore, durante il quale abbiamo avuto tante occasioni di business che speriamo possano tradursi in nuovi contatti commerciali” – conclude Castelli.

Last modified: Giugno 7, 2024