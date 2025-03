La pianista Maria Gabriella Mariani in tour con Chopin al Teatro Comunale di Fauglia

Written by admin• 6:30 pm• Eventi/Spettacolo, Fauglia, Pisa

FAUGLIA – Domenica 6 aprile ore 16,30 concerto della Pianista Maria Gabriella Mariani “C’est Chic” al Teatro Comunale di Fauglia con l’orchestra del Teatro Goldoni diretta da Eric Lederhandler. In programma l’iconico concerto n. 2 di Chopin per pianoforte e orchestra e la IV Sinfonia di Beethoven.



Imperdibile appuntamento con ‘C’est Chic’ e la grande musica in scena. In programma l’iconico e amatissimo Concerto n. 2 di Fryderyk Chopin Op. 21 in fa minore per pianoforte e orchestra; a seguire la Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60 di L. van Beethoven. Solista in Chopin Maria Gabriella Mariani, pianista di straordinario carisma e interprete virtuosa tra le più talentuose ed empatiche della sua generazione.

Con la Mariani si esibirà l’Orchestra del Teatro Goldoni, organico di riferimento principale delle Stagioni liriche e sinfoniche Alla guida Eric Lederhandler, l’apprezzatissimo Direttore Principale dell’Orchestra della Fondazione del Teatro Goldoni.

“Personalità musicale complessa e trasparente, pianista di spiccato talento ma pure compositrice e scrittrice: mondi che si intersecano con una complementarietà che trova sbocco nella naturalezza di una vocazione musicale che si libra con la felicità di un vitalismo irresistibile nell’improvvisazione e nella composizione” (Minardi, Classic Voice). Ha al suo attivo 9 album, 7 spartiti, 7 libri. Incide per Da Vinci Classics Osaka. Di recente la Sgarbi ha scelto Schumann dal suo Cd Fairy Tales per il film L’isola degli idealisti. Schumann ricorre nella sua vita: si laurea con la tesi Schumann:Pensiero e Fantasia; vince 16 concorsi con Kreisleriana e gli Studi Sinfonici usciti poi con Classic Voice (v. integrale); compone in onore di Schumann Kinderliana e Pezzi Sinfonici (incisi nel ’19 e ’23); prossimo Cd: Schumann Op. 16, 26 e 28. Nel ’21 esce Visions con Ravel e Prokofieff, tra le Best Releases Spotify e da MusicWeb International annoverato tra i migliori dischi. Il Cd Virtuoso Piano Works con un’improvvisazione di 25’ è definito dalla rivista statunitense Fanfare “un gesto unico nella storia della musica”. Le sue esecuzioni estemporanee sono molto apprezzate da M. Argerich. Di recente a Piazza Verdi (Rai) ha suonato Chef Tango e Musica Maestro ha trasmesso il Cd Il



Mito e la Memoria. A 20 anni vince il I Premio al Liszt Lucca, poi il II (I class) allo Speranza (Ta), a Messina, Udine, Roma International Piano Competition, Senato della Repubblica. Nel ’17 e ’18 ottiene 5 Music



Awards in USA. Debutta a 15 anni al RiminiAterforum; si è esibita in USA ed Europa, al Teatro Verdi Ts, Società dei Concerti Mi, Ass. Scarlatti e Auditorium Rai Na. Ha suonato sue musiche al San Carlo, Fondaz. Ravello, Conservatorio S. Cecilia, Gasteig Monaco, RSI Lugano, Governo Svedese. E’ in tour con il Concerto n. 2 di Chopin con l’Orchestra Goldoni e in estate sarà al Festival Paris Flaine.

HANNO DETTO DI LEI ‘Una natura creativa quanto mai impressionante sostenuta da doti pianistiche eccezionali caratterizzate da un dominio totale della tastiera e da una ricerca timbrica più unica che rara’ (Aldo Ciccolini, quarta di copertina libro /Cd ‘Consonanze Imperfette’, Zecchini)

“Ha creato un’arte multidimensionale in cui musica e vita si fondono. Per descrivere l’originalità di Ologramma si pensi ad Alkan e a Godowsky e ad altri post lisztiani per i quali il troppo era appena sufficiente. In questo caso l’uso del virtuosismo della Mariani è quasi completamente ininterrotto … La sua improvvisazione di 25 minuti, una super variazione, un gesto unico nella storia della musica” (Fanfare)

“Compone e suona molto bene (il sottotitolo del disco è giustamente, “Virtuoso Piano Works “. Ed è autrice anche di romanzi e non ha timore di mettere la sua musica in relazione con idee extramusicali. Una personalità prorompente” (Piero Rattalino, Musica) ‘Il suo pianismo è drammatico e coraggioso, un vero talento come compositore, una formidabile

musicista e pianista’ (Robert Challinor, Music Web International) Un caso singolare nella musica del presente” (Renzo Cresti) “Umanista del III Millennio” (Andrea Bedetti, Music Voice)

