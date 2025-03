“Sueño en otro idioma” al Cineclub Arsenale di Pi

Written by admin• 5:55 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – La RIASISSU (Rete Italiana degli Allievi delle Scuole e degli Istituti di Studi Superiori Universitari) porta in sala in versione originale con sottotitoli in italiano il film messicano Sueño en otro idioma. La proiezione al Cineclub Arsenale di Pisa è in programma per mercoledì 26 marzo, alle 20,30. Interverranno nel corso della serata Antonio Cariola (allievo della Scuola Normale Superiore), la Maria Eugenia Granata (docente dell’Università degli Studi di Siena) e in collegamento lo sceneggiatore Carlos Contreras.

Le ultime due persone in grado di esprimersi in una lingua antichissima, non la parlano da oltre cinquant’anni. Qualcosa risveglia però il millenario spirito di quel popolo dimenticato quando un giovane linguista cerca di riunirli per ascoltare e studiare i suoni di un patrimonio culturale altrimenti destinato a perdersi. Nessuno sa però che, nascosto nel cuore della giungla, si trova un segreto riguardante il destino della lingua Zikril.

Last modified: Marzo 24, 2025