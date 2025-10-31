La Nuova Nissan Micra rinasce: Anteprima Esclusiva a Pisa per il Ritorno dell’Iconica City Car 100% Elettrica

Written by Antonio Tognoli• 12:13 pm• Redazionale aziende

PISA – Dopo tre anni di assenza dal mercato, la Nissan Micra torna in scena più innovativa che mai.

Il primo tour di pre-lancio farà tappa nella sede Brogi & Collitorti di Ospedaletto, in Via di Sterpulino 20 – Pisa, a partire da Lunedì 3 Novembre dalle ore 16 l’auto sarà visibile in concessionaria anche Martedì 4 Novembre, giornata in cui, a partire dalle ore 17, la concessionaria accoglierà i visitatori con un light buffet riservato ai clienti che desiderano scoprire da vicino la nuova generazione della Micra.

Una Micra rivoluzionata: ora 100% elettrica. La nuova Nissan Micra segna un cambio di passo radicale, abbandonando definitivamente i motori termici per abbracciare una mobilità completamente elettrica. Progettata per la città ma pronta a stupire anche nei percorsi extraurbani, porta con sé le più avanzate tecnologie Nissan:

Piattaforma 100% elettrica con autonomia stimata fino a circa 400 km (WLTP)

Batteria di ultima generazione con ricarica rapida

Motore elettrico ad alte prestazioni, pensato per una guida fluida e reattiva

Sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), inclusi mantenimento di corsia, frenata automatica d’emergenza e guida assistita in autostrada

Infotainment di nuova generazione con display centrale touch, integrazione smartphone e aggiornamenti OTA

Design completamente rinnovato, più spazioso, dinamico e moderno

Brogi & Collitorti: oltre vent’anni di storia al servizio del territorio

L’evento si inserisce nel percorso di crescita di Brogi & Collitorti, realtà automobilistica che da oltre due decenni rappresenta un punto di riferimento in Toscana. Nata nel 2004 dall’unione dell’esperienza delle famiglie Brogi e Collitorti, l’azienda ha saputo rafforzare nel tempo la propria presenza grazie a una rete di sedi distribuite tra Pisa, Empoli, Calcinaia, Versilia, Grosseto, Livorno e Pistoia.

Specializzati nella vendita e assistenza di veicoli Nissan il gruppo ha costruito la propria reputazione su professionalità, innovazione e un servizio al cliente completo e capillare.

L’invito. Gli appassionati di novità automotive e di mobilità sostenibile sono invitati a partecipare a questo evento esclusivo e a vivere in anteprima il ritorno di una vera icona urbana, ora pronta a scrivere un nuovo capitolo completamente elettrico.

Last modified: Ottobre 31, 2025