Il CUS Pisa sul parquet del Basket Calcinaia

Pisa — Dal 31 ottobre al 2 novembre, a parte un incontro che sarà disputato il 5 novembre ed uno che si è tenuto il 30 ottobre, saranno impegnati tutti i team alfei che competono nei vari tornei di pallacanestro.

Questo il calendario:

Campionato B Interregionale maschile, conference Centro, division C

VI giornata di andata

2 novembre dalle 18 Etrusca San Miniato Seagulls Genova

Campionato Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

V giornata di andata

1 novembre dalle 18:15 Juve Pontedera Castelfranco Frogs 1 novembre dalle 18:30 Basket Calcinaia CUS Pisa

Campionato Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

IV giornata di andata

1 novembre dalle 21 Pallacanestro San Miniato Pontremoli Basket 2 novembre dalle 18:15 Pallacanestro Valdera La Crocetta San Miniato 2 novembre dalle 21:15 Bellaria Cappuccini Basket 2002 Versilia

Campionato Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

IV giornata di andata

disputata il 30 ottobre dalle 21:30 Piombino BC GMV Ghezzano 31 ottobre dalle 21 Sport IES Pisa Etrusca San Miniato 1 novembre dalle 20:45 Dream Basket Pisa Libertas Liburnia 2 novembre dalle 18 Dinamo Rosignano Basket Volterra 2 novembre dalle 20:30 Team90 Grosseto Basket Ponsacco

Campionato Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

I giornata di andata

2 novembre dalle 18 Basket Pomarance CUS Pisa sq. B 5 novembre dalle 21 Polisportiva Vicarello GMV Ghezzano sq. B

Campionato Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

I giornata di andata

1 novembre dalle 21 Basket Calcinaia sq. B Castelfranco Frogs sq. B 2 novembre dalle 20:30 Isotopi Valdera Vicopisano Basket 2011 2 novembre dalle 2030 Pallacanestro Massa Pallacanestro Valdera

