Il CUS Pisa sul parquet del Basket Calcinaia

Pisa — Dal 31 ottobre al 2 novembre, a parte un incontro che sarà disputato il 5 novembre ed uno che si è tenuto il 30 ottobre, saranno impegnati tutti i team alfei che competono nei vari tornei di pallacanestro.
di Leonardo Miraglia
Questo il calendario:
Campionato B Interregionale maschile, conference Centro, division C
VI giornata di andata
|2 novembre dalle 18
|Etrusca San Miniato
|Seagulls Genova
Campionato Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
V giornata di andata
|1 novembre dalle 18:15
|Juve Pontedera
|Castelfranco Frogs
|1 novembre dalle 18:30
|Basket Calcinaia
|CUS Pisa
Campionato Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
IV giornata di andata
|1 novembre dalle 21
|Pallacanestro San Miniato
|Pontremoli Basket
|2 novembre dalle 18:15
|Pallacanestro Valdera
|La Crocetta San Miniato
|2 novembre dalle 21:15
|Bellaria Cappuccini
|Basket 2002 Versilia
Campionato Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
IV giornata di andata
|disputata il 30 ottobre dalle 21:30
|Piombino BC
|GMV Ghezzano
|31 ottobre dalle 21
|Sport IES Pisa
|Etrusca San Miniato
|1 novembre dalle 20:45
|Dream Basket Pisa
|Libertas Liburnia
|2 novembre dalle 18
|Dinamo Rosignano
|Basket Volterra
|2 novembre dalle 20:30
|Team90 Grosseto
|Basket Ponsacco
Campionato Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
I giornata di andata
|2 novembre dalle 18
|Basket Pomarance
|CUS Pisa sq. B
|5 novembre dalle 21
|Polisportiva Vicarello
|GMV Ghezzano sq. B
Campionato Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
I giornata di andata
|1 novembre dalle 21
|Basket Calcinaia sq. B
|Castelfranco Frogs sq. B
|2 novembre dalle 20:30
|Isotopi Valdera
|Vicopisano Basket 2011
|2 novembre dalle 2030
|Pallacanestro Massa
|Pallacanestro Valdera
Info tratte da www.playbasket.itLast modified: Ottobre 31, 2025