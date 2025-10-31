Written by Ottobre 31, 2025 12:23 pm Pisa, Sport, Sport Home page

Il CUS Pisa sul parquet del Basket Calcinaia

Pisa — Dal 31 ottobre al 2 novembre, a parte un incontro che sarà disputato il 5 novembre ed uno che si è tenuto il 30 ottobre, saranno impegnati tutti i team alfei che competono nei vari tornei di pallacanestro.

di Leonardo Miraglia

Questo il calendario:

Campionato B Interregionale maschile, conference Centro, division C

VI giornata di andata

2 novembre dalle 18Etrusca San MiniatoSeagulls Genova

Campionato Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

V giornata di andata

1 novembre dalle 18:15Juve PontederaCastelfranco Frogs
1 novembre dalle 18:30Basket Calcinaia CUS Pisa

Campionato Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

IV giornata di andata

1 novembre dalle 21Pallacanestro San MiniatoPontremoli Basket
2 novembre dalle 18:15Pallacanestro ValderaLa Crocetta San Miniato
2 novembre dalle 21:15Bellaria CappucciniBasket 2002 Versilia

Campionato Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

IV giornata di andata

disputata il 30 ottobre dalle 21:30Piombino BCGMV Ghezzano
31 ottobre dalle 21Sport IES PisaEtrusca San Miniato
1 novembre dalle 20:45Dream Basket PisaLibertas Liburnia
2 novembre dalle 18Dinamo RosignanoBasket Volterra
2 novembre dalle 20:30Team90 GrossetoBasket Ponsacco

Campionato Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

I giornata di andata

2 novembre dalle 18Basket PomaranceCUS Pisa sq. B
5 novembre dalle 21Polisportiva VicarelloGMV Ghezzano sq. B

Campionato Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

I giornata di andata

1 novembre dalle 21Basket Calcinaia sq. BCastelfranco Frogs sq. B
2 novembre dalle 20:30Isotopi ValderaVicopisano Basket 2011
2 novembre dalle 2030Pallacanestro MassaPallacanestro Valdera

Info tratte da www.playbasket.it

