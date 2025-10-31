Written by Ottobre 31, 2025 12:33 pm Pisa, Attualità

Aperture straordinarie e modifiche al traffico per la commemorazione dei defunti

PISA – In vista dell’aumento delle visite ai cimiteri, l’amministrazione comunale ha previsto aperture straordinarie e provvedimenti di viabilità temporanei. Fino a lunedì 3 novembre, tutti i cimiteri comunali saranno aperti con orario continuato dalle 8.00 alle 17.30.

Celebrazioni del 2 novembre

  • Ore 10.00 – Cimitero di San Michele degli Scalzi: omaggio alla tomba del maresciallo Buttaglieri.
  • Ore 10.30 – Cimitero della Misericordia (via Pietrasantina): omaggio alla tomba del maggiore Ciardelli, seguito dalle tombe del tenente colonnello Tarasconi e dei marescialli Ferrante e Luzzi.
  • Ore 11.15 – Cimitero Suburbano: omaggio alla tomba del tenente colonnello Betti e deposizione di corone di alloro ai campi militari dedicati ai caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale.
  • Al termine, celebrazione della Santa Messa nella chiesa di San Gregorio Magno.

Modifiche alla viabilità e alla sosta
I provvedimenti saranno in vigore da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, dalle 8.30 alle 18.00, e prevedono:

  • Via Pietrasantina (tra uscita parcheggio scambiatore e ponte sul Fiume Morto): senso unico sud–nord, obbligo di svolta a sinistra agli incroci con via di Campaldo e via Serchio; divieto di transito e sosta antistante l’ingresso del Cimitero Suburbano.
  • Largo Vittime del Dovere: inversione del senso unico sud–nord e divieto di sosta con rimozione coatta su tutta l’area.
  • Via Deodato Orlandi (Marina di Pisa): divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati.
  • Via di Parigi (zona Piagge), vialetto di accesso al Cimitero di San Michele: divieto di sosta con rimozione coatta sul lato est, valido domenica 2 novembre.

Queste misure mirano a garantire un accesso sicuro e ordinato ai cimiteri durante le celebrazioni.

