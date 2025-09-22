“La Musica Miracolosa”: il racconto di Wladyslaw Szpilman tra musica e memoria

Written by admin• 1:41 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Giovedì 25 settembre alle ore 11, al Museo Nazionale di Palazzo Reale, va in scena “La Musica Miracolosa”, con Francesco Nicolosi al pianoforte e Stefano Valanzuolo voce narrante.

Lo spettacolo racconta la vita straordinaria di Wladyslaw Szpilman, il celebre pianista del ghetto di Varsavia reso famoso dall’omonimo film di Roman Polanski, mostrando come la musica abbia contribuito alla sua sopravvivenza durante gli orrori della guerra. Un’intensa esperienza che unisce narrazione e interpretazione musicale, celebrando memoria, arte e resistenza.

Il concerto è incluso nel biglietto di ingresso al Museo (5 euro), con la possibilità di abbonamento a 35 euro per tutti gli eventi della rassegna e accesso ai Musei Nazionali di Pisa per 365 giorni. Informazioni e programma sul sito www.musicaedanza.it; biglietti disponibili presso le biglietterie dei Musei Nazionali di Pisa e sull’App Musei Italiani. La rassegna è promossa dal nuovo Istituto autonomo del MiC che raggruppa i quattro musei statali pisani, con il sostegno della Direzione Generale Spettacolo del MiC e della Fondazione Pisa, e organizzata da MiC – Musei nazionali di Pisa, Orchestra da Camera Fiorentina e Consorzio Coreografi Danza d’Autore.

