La Mostra di Steve McCurry apre i battenti con successo agli Arsenali Repubblicani

PISA – Si è aperta nel rispetto delle previsioni della vigilia, quanto a presenza di pubblico (al momento essenzialmente pisano) la Mostra Steve McCurry “Icons” che dall’1 gennaio e sino al 7 aprile 2024 vede l’affascinante scenario degli Arsenali Repubblicani ospitare oltre 90 scatti del celebre fotografo americano, e che la mattina del 4 gennaio è stata altresì visitata dal Sindaco di Pisa Michele Conti e dall’Assessore alla Cultura Filippo Bedini.

di Giovanni Manenti

Un evento a cura di Biba Giacchetti, organizzato da ARTIKA in collaborazione con Sudest57 e con il patrocinio del Comune di Pisa, che consente di ammirare foto attraverso le quali Steve McCurry ripercorrere le grandi tematiche ed i più incredibili scenari incontrati nel corso della sua ultradecennale attività, facendo in modo che ogni visitatore possa restare affascinato da incantevoli personaggi e paesaggi mozzafiato, testimoni del lungo percorso dell’autore in luoghi di difficile accesso e che intendono trasmettere la dicotomia fra gli orrori della guerra e, viceversa, la speranza ed umanità dei volti, specie dei bambini.

Logicamente soddisfatto, l’Assessore alla Cultura Filippo Bedini che ha tenuto a sottolineare: “Quando vengono messi a disposizione degli spazi importanti come quello degli Arsenali Repubblicani si deve altrettanto cercare un’offerta artistica e culturale di livello internazionale come la Mostra “Steve McCurry.icons”, che diviene un’occasione da non perdere sia per i residenti che sotto l’aspetto di attrattiva turistica al fine di ammirare un mondo descritto dall’artista dal quale emergono realtà risalenti agli anni ’80 e ’90 attraverso scatti provenienti da luoghi lontanissimi ed all’epoca sconosciuti, quali India, Pakistan ed Afghanistan, con immagini che a volte assumono la veste quasi di profezie e che molte volte coinvolgono, oltre che da un punto di vista della tecnica fotografica, anche sotto l’aspetto emotivo. Siamo pertanto particolarmente lieti“, conclude Filippo Bedini, “di offrire alla cittadinanza ed ai turisti che vengono a visitare Pisa anche un evento quale questa Mostra che ci inorgoglisce per l’elevata qualità della stessa, con la speranza che tale iniziativa possa innescare un meccanismo virtuoso destinato a generare altre offerte affinché organizzatori di Mostre scelgano la nostra città per qualcosa di analogo, come già avvenuto in altre realtà, allorché quando si lavora bene poi ne viene sfruttata l’eco con altrettanti eventi di pari importanza, mentre non è da escludere, vista la durata di tre mesi della Mostra, che come Amministrazione Comunale si possano organizzare degli approfondimenti per ciò che concerne sia il Mondo della fotografia che la Storia e l’identità dei Paesi che sono immortalati nelle quasi 100 fotografie esposte, avendo le stesse molto da raccontare“.

