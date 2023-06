“La Mia Voce”, il libro di Aldo Orsini per quarant’anni al seguito del Pisa

Scritto da admin• 7:08 pm• Pisa SC, Cultura, Pisa, Tutti

PISA – Quaranta anni de “LA VOCE DAGLI SPOGLIATOI“, la storica trasmissione condotta da Aldo Orsini sull’emittente locale 50Canale sono ora un libro, dal titolo emblematico, “LA MIA VOCE“, che lo stesso giornalista ha scritto a quattro mani con il collega Fabio Demi de “Il Tirreno”, opera illustrata il pomeriggio di venerdì 23 giugno 2023 agli organi di Informazione presso la Sala Stampa dell’Arena Garibaldi, alla presenza del Presidente del Pisa Sporting Club Giuseppe Corrado, dell’editore Marco Castellano e con Aldo Gaggini nella veste di eccellente moderatore.

Si tratta in sostanza di ripercorrere quattro decenni di vita della Società e squadra nerazzurra attraverso gli aneddoti e le testimonianze dei vari giocatori – suddivisi per i vari periodo storici – che hanno fatto de “La Voce degli Spogliatoi” un appuntamento tradizionale per tifosi ed appassionati alle vicende della formazione della nostra città, sia nel bene – le stagioni “magiche” dell’Era Anconetani con il Pisa a militare stabilmente fra Serie A e Torneo Cadetto – che nel male, con gli anni bui relativi al periodo successivo al fallimento del 1994 e susseguenti risalite e nuove ricadute, sino al recente passaggio di proprietà dalla “cordata romana” alla famiglia Corrado.

Ma tutte con un unico denominatore comune, ovvero la presenza fissa di Aldo Orsini a raccontare le varie vicissitudini, figlia di un “Amore incondizionato” per un simbolo della nostra città e per il quale ha messo in secondo piano ogni altro interesse, passando dai trionfi nerazzurri a San Siro od al “San Paolo” contro il Napoli di Maradona all’amarezza di dover narrare la cronaca di una trasferta a Vignola piuttosto che a Perignano, così che la lettura del libro rappresenta anche l’occasione per coloro che hanno condiviso tali stati d’animo di “rinfrescarsi la memoria” potendo altresì commentare (più o meno a voce alta …) con la consueta frase: “Io c’ero …!!”.

Come sia nata quest’idea lo rivela Fabio Demi – che, ricordiamo, ha recentemente pubblicato un altro lavoro similare, vale a dire “Una Vita all’attacco”, assieme all’ex attaccante nerazzurro Lamberto Piovanelli – evidenziando: “Proprio da questa prima iniziativa sia scaturita l’idea di un altro libro che raccontasse uno spaccato di Storia del Pisa Sporting Club attraverso una telefonata intercorsa con Aldo Orsini in merito alla famosa vittoria di Cremona che garantì ai nerazzurri la Promozione in A nel 1987, e da lì lo esortai ad avventurarsi in questa nuova avventura per la quale, all’inizio, era un po’ scettico, lasciando poi da parte ogni titubanza allorché quest’ultima stagione ha coinciso sia con i 40 anni della trasmissione che con l’avvenuta chiusura della stessa, così che da ottobre/novembre dello scorso anno abbiamo cominciato a mettere “nero su bianco” ed ecco il risultato“.

Ma, ovviamente, il protagonista principale è proprio l’amato Aldo Orsini, il quale ha tenuto a precisare: “Mi auguro che questo libro rappresenti un regalo per i tifosi nerazzurri, sicuramente si tratta di un’avventura raccontata dettagliatamente e con estrema sincerità assieme all’amico Fabio Demi con cui ho condiviso tantissime trasferte negli anni d’oro del Calcio pisano, così da raccontare quello che è stato un importante spaccato della mia professione di giornalista a seguito del Pisa attraverso una trasmissione quale “La Voce dagli Spogliatoi” che tutti conoscono e che ritengo abbia rappresentato un pezzo di vita di questa città. Si tratta pertanto“, prosegue Aldo Orsini, “di un libro dedicato ai tifosi nerazzurri ed, in particolar modo, a quelli che credono che la fede non retrocede mai, in quanto rappresentano la parte che più d’ogni altra dimostra l’attaccamento ai colori sociali, come i nostri affezionati tifosi hanno fatto anche nei momenti peggiori e nelle situazioni più incerte dal punto di vista societario, tutte circostanze che sono trattate nel libro, il cui titolo “La Mia Voce”, non poteva chiaramente essere diverso rifacendosi al titolo della trasmissione. E se tutto questo l’ho potuto realizzare“, conclude Orsini, “non posso che ringraziare la mia famiglia ed, in particolare, mia moglie Monica, che mi ha permesso di seguire sempre il Pisa in ogni occasione, prendendosi lei cura di tutto ciò che riguardasse la casa, i figli, le amicizie e quant’altro, così da poter trasformare quella che inizialmente era una semplice passione in un vero e proprio lavori per ben 40 anni, ragion per cui non posso che idealmente dedicarle il libro, come ho fatto rispetto ai tifosi ed a tutta la gente che mi ha sempre voluto bene“.

“LA MIA VOCE”, autore Aldo Orsini, testi di Fabio Demi – pag. 320 – Goalbook Edizioni – prezzo €. 15,00

