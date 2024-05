La medicina di genere: a Pisa convegno aperto alla popolazione al Polo Le Benedettine

Scritto da admin• 12:14 pm• Pisa, Attualità

PISA – Sabato 1 giugno, con inizio alle 9.15, il centro congressi Le Benedettine (piazza san Paolo a ripa d’Arno 16) ospiterà il convegno: “La medicina di genere oggi: un approccio a 360 gradi”.

Terranno relazioni, tra gli altri, diversi professionisti dell’Aoup, a cominciare da Mojgan Azadegan, responsabile del Centro di coordinamento Salute e medicina di genere di Regione Toscana.



L’incontro – aperto a tutti i cittadini – vuole evidenziare l’importanza della medicina di genere, sottolineando il modo in cui le differenze di genere possano influenzare la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle malattie. Riconoscere le differenze di genere è fondamentale per un approccio più inclusivo e personalizzato delle cure, e quindi per migliorare l’efficacia dei trattamenti.

Il congresso ha il patrocinio dell’Università di Pisa e dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana.

Last modified: Maggio 30, 2024