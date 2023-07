Scritto da admin• 3:38 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Si svolgerà nell’intera giornata di sabato prossimo8 luglio 2023 – per ragioni prettamente di Calendario, cadendo la data storica il lunedì successivo – la IV Edizione della rievocazione della “Fine dell’Assedio del 10 luglio 1500” a Pisa da parte dell’esercito francese, unitamente alla seconda edizione del “Palio delle Magistrature” con le rappresentanze delle Magistrature del Gioco del Ponte, eventi che sono stati illustrati questa mattina agli Organi di Informazione presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti alla presenza dell’Assessore alle Tradizioni della Storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini, di Cristiano Scarpellini e Renzo Ciangherotti – rispettivamente Presidente e Segretario dei “Balestrieri Porta San Marco” – oltre a Raffaele Zortea, Responsabile Marketing Mura di Pisa.

di Giovanni Manenti

Teatro delle celebrazioni sarà il Parco delle Concette, con inizio alle ore 9:30 e conclusione nel tardo pomeriggio di sabato, per dare modo ai Balestrieri di Porta San Marco – con il patrocinio del Comune di Pisa ed assieme alla Falconeria Sunrise, <Pisa Ghibellina, Arcieri ed Armigeri di Sacco, Ordo Civitas Pisarum, Sbandieratori e Musici città di Pisa – di festeggiare tale storica ricorrenza, negli stessi luoghi che furono testimoni dell’eroica resistenza delle donne e degli uomini pisani, conclusa con l’abbandono dell’assedio da parte dell’esercito francese per conto dei fiorentini, quale fulgido esempio del coraggio per la difesa della propria libertà.

A ricordare l’importanza dell’evento provvedel’Assessore Filippo Bedini, sottolineando come: “si tratti della rievocazione di una data di Storia non solo pisana, ma inserita in quella dell’intero Paese, trattandosi di uno degli episodi delle cosiddette “guerre italiane” a seguito della discesa in Italia di Carlo VIII di Valois per riprendersi il Regno di Napoli, circostanza che crea uno scompiglio fra le varie Signorie italiane per gli equilibri geopolitici dell’epoca, tant’è che uno dei primi eventi è costituito proprio dall’assedio dell’esercito francese, su istigazione dei fiorentini, alla nostra città che, nel periodo tra il 1494 ed il 1509 vive la sua Seconda Repubblica“.

“L’eroica resistenza“, prosegue Bedini, “che porta gli assedianti a ritirarsi il 10 luglio 1500 dopo 12 giorni di assedio iniziati il 29 giugno precedente, rappresenta un segnale forte del sentimento di appartenenza dei pisani e, soprattutto, ha visto il trionfo dell’amore per la libertà da parte del popolo pisano nella speranza di risorgere agli antichi fasti del secolo precedente, pur se tale circostanza purtroppo non ebbe a verificarsi, e comunque l’episodio che rievochiamo resta una pietra miliare nella Storia della città e che la contraddistingue“.

“Devo sottolineare“, conclude l’Assessore, “che grazie ai Balestrieri di Porta San Marco l’evento sta crescendo, divenendo un punto fermo a chiusura delle celebrazioni del Giugno Pisano, e che deve risultare, al pari di altri momenti durante l’anno, una tappa fissa nel calendario delle rievocazioni storiche cittadine, tanto che già quest’anno, oltre alla II Edizione del Palio dei Balestrieri dedicato alle 12 Magistrature del Gioco del Ponte, abbiamo visite guidate sulle Mura che si arricchiscono con Spettacoli di falconeria e l’allestimento di campi in costumi ed armi dell’epoca grazie all’intervento e collaborazione di numerose Associazioni, augurandomi che sempre di più i cittadini vogliano scoprire questa pagina di Storia di Pisa, oltretutto in un luogo bellissimo quale il Parco delle Concette“.

Un appello a partecipare alla rievocazione storica lanciato anche da Renzo Ciangherotti, Segretario dei Balestrieri di Porta San Marco, il quale ricorda come: “quest’anno siano state introdotte delle novità per rendere l’evento sempre più accattivante per la cittadinanza – in collaborazione con i nostri Partner storici di Pisa Ghibellina, Arcieri ed Armigeri di Sacco a cui quest’anno si è unita la Falconeria Sunrise con 15 rapaci – così che, nel momento più alto della rievocazione allorché verrà apposta una corona d’alloro da parte dell’Amministrazione Comunale che avverrà alle ore 12, coloro che porteranno un fiore da depositare alla breccia provocata dall’artiglieria nemica riceveranno in dono il libro di Mario Chiaverini “Onore e Gloria” che descrive tali avvenimenti“.

“Ma non finisce qui“, conclude Ciangherotti, “poiché coloro che effettueranno il camminamento sulle Mura avranno modo di ascoltare la narrazione di quegli eventi, oltre a ricevere in regalo la cartella rievocativa da noi realizzata, mentre tra i cittadini pisani che, alla fine della nostra stagione rievocativa dimostreranno di averci seguito ed avere tutte e sei le cartelle realizzate in questi ultimi due anni, verrà estratta a sorte una persona che potrà consumare un pranzo per due persone presso un Ristorante della piazza, ovviamente offerto dalla nostra Associazione“.

PROGRAMMA COMPLETO DELLA GIORNATA di sabato 8 luglio:

ore 9:30 – Disposizione accampamenti;

ore 10:00 – Inizio visite agli accampamenti al Parco delle Concette, familiarizzazione e spettacolo per i più piccolo dei rapaci dei Falconieri Sunrise;

ore 10:30 – Inizio visite guidate in Gruppi organizzati da Mura di Pisa Coop., dal camminamento in quota della Cittadella Nuova, attraversamento Ponte di Spina, risalita sulle Mura dalla Torre lignea di piazzetta Del Rosso;

ore 12:00 – Apposizione corona di alloro alle mura da parte delle Autorità Cittadine, con presenza Gonfalone della città con valletti in costume storico;

ore 16:30 – Ripresa visite alle mura con narrazione degli episodi più significativi delle giornate di assedio (29 giugno-10 luglio 1500);

ore 17:00 – Spettacoli di falconeria;

ore 18:00 – Disputa Palio delle Magistrature con le rappresentanze delle Magistrature del Gioco del Ponte.

