Scritto da admin

PISA – In tutto il mondo, il 4 maggio si celebra la Giornata Mondiale del Gioco del Calcio istituita dalla FIFA in memoria della tragedia di Superga, in cui persero la vita i calciatori del Torino, una squadra che ha fatto la storia del calcio.



di Leonardo Miraglia



Nel pomeriggio del 4 maggio 1949, i calciatori, gli allenatori e alcuni giornalisti del Torino stavano tornando in aereo da una trasferta a Lisbona dove avevano disputato un’amichevole contro il Benfica. L’aereo si schiantò contro il muraglione del terrapieno posteriore alla Basilica di Superga, probabilmente a causa del maltempo.

La tragedia provocò la morte di 31 persone, tra cui l’intera squadra degli ‘invincibili’, che stava per conquistare il loro quinto scudetto consecutivo. La Nazionale italiana perse gran parte dei suoi giocatori, tra cui il capitano Valentino Mazzola, padre di Sandro. Con la scomparsa del Grande Torino, l’intero calcio italiano subì una perdita irreparabile.

La FIFA ha istituito la Giornata Mondiale del Gioco del Calcio per onorare la memoria dei calciatori scomparsi e celebrare questo sport amato in tutto il mondo, che unisce persone di diverse nazionalità e culture. Questa giornata rappresenta anche l’occasione per promuovere i valori positivi del calcio, come il fair play e l’inclusione sociale.

