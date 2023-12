La diciassettesima al via con Spezia – Bari: la presentazione della giornata

Scritto da admin• 6:05 am• Pisa SC

PISA – Il Torneo Cadetto si appresta alla volata per la conclusione del girone di andata con in programma la 17esima giornata che si inaugura con l’anticipo di venerdì sera 15 dicembre Spezia-Bari, per poi prevedere ben otto gare al sabato pomeriggio e quindi concludersi con il posticipo di domenica 17 pomeriggio alle ore 16:15 fra Lecco e Ternana.

di Giovanni Manenti

Rilanciato dalla prima vittoria della gestione DAngelo ad Ascoli, lo Spezia cerca disperatamente contro il Bari la prima vittoria interna stagionale – unica squadra a non esservi ancora riuscita assieme alla Feralpisalò che, peraltro, disputa le proprie gare interne in campo neutro – necessaria per agganciare la Zona Playout, affrontando i biancorossi pugliesi privi dello squalificato Sibilli e con altresì il vantaggio della tradizione, visto che il Bari non vince al “Picco” da fine marzo 2007, mentre il “piatto forte” del programma delle ore 14:00 di sabati 16 dicembre è costituito dal “derby lombardo” che oppone al “Rigamonti” un Brescia rigenerato dalla “cura Maran” ed il Como che vanta la miglior serie positiva attualmente in corso essendo imbattuto da 7 turni e che l’ha portato al terzo posto solitario in graduatoria, pur dovendo Mister Fabregas fare a meno dello squalificato Barba, appiedato per due turni dal Giudice Sportivo.

Chi cercherà di riscattare il passo falso dell’ultimo turno a Cremona è il Venezia, al quale il calendario oppone la sfida contro il Sudtirol in serie negativa e con un solo punto conquistato nelle ultime sei giornate, occasione pertanto propizia per i lagunari per cercare di riprendere la testa della Classifica, così come intende proseguire nella sua scalata ai vertici della stessa la Cremonese, imbattuta da sei turni, e che, quantomeno sulla carta, non dovrebbe avere problemi a fare bottino pieno contro il fanalino di coda Feralpisalò, il cui destino, ancorché non siamo ancora al giro di boa del Campionato, sembra desolatamente segnato.

Le ultime due sfide delle ore 14:00 oppongono al “Braglia” un Modena reduce dalla sconfitta in extremis in riva al Lario che cerca pertanto il pronto riscatto contro peraltro la squadra più in forma del periodo, ovvero quel Cittadella che è reduce da ben 5 vittorie consecutive che lo hanno lanciato in piena Zona Playoff, ancorché i precedenti in terra emiliana non incoraggino certo i veneti all’ottimismo, visto che non vi hanno mai vinto, mentre a poche decine di chilometri di distanza va in scena la sfida fra due Campioni del Mondo, ovvero quella che oppone la Reggiana di Alessandro Nesta e la Sampdoria di Andrea Pirlo, con i blucerchiati intenzionati a confermare il positivo trend che li vede aver conquistato 15 punti nelle ultime 7 giornate.

Passando agli incontri delle ore 16:15 di sabato, ecco la Capolista Parma, reduce dal rocambolesco pari interno con il Palermo, chiamata ad un impegno non facile sul campo di un Cosenza reduce da tre sconfitte consecutive e che non può permettersi ulteriori passi falsi se non vuole farsi risucchiare nella Zona Playout, sperando i silani nella replica del successo per 1-0 ottenuto a fine gennaio scorso, mentre il Catanzaro, tornato pienamente in lizza per la conquista di uno dei due posti che valgono la Promozione diretta, va a rendere visita ad un Ascoli per il quale il cambio in panchina non ha sinora fornito i risultati sperati, con un solo punto ottenuto nelle ultime sei giornate, con la speranza per i bianconeri marchigiani di ripetere il successo per 1-0 nell’ultimo confronto in Serie B, peraltro risalente a quasi 20 anni fa.

Per concludere, si sfidano al “Renzo Barbera” le due avversarie di Parma e Catanzaro del turno precedente, ovvero Palermo e Pisa con i rosanero padroni di casa a dover difendere l’ultimo posto utile per l’accesso ai Playoff, nonché alla ricerca di un successo che manca da quattro turni, mentre per i nerazzurri di Mister Aquilani il problema resta quello della scarsa concretizzazione in fase realizzativa, dovendo peraltro il tecnico scontare anche l’assenza in difesa di Canestrelli squalificato, mentre la giornata si conclude con il posticipo di domenica pomeriggio fra Lecco e Ternana che oppone due formazioni che occupano la quintultima e quart’ultima posizione in graduatoria, divise da soli due punti, il che già di per sé chiarisce l’importanza della sfida in chiave salvezza.

