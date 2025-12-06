La Dibix festeggia 25 anni

Written by admin• 11:53 am• Cascina, Attualità

CASCINA – Festa grande per i 25 anni della Dibix, l’agenzia di digital marketing con sede a Cascina e punto di riferimento nel panorama digitale locale con sede in via Ippolito Nievo 23.

Fondata nel 2000, la Dibix è stata tra le prime aziende locali a cogliere il potenziale del web. Oggi l’agenzia è guidata da Franco Biasci e rappresenta una delle realtà più significative e innovative del territorio pisano. Nel corso dei suoi 25 anni di attività, Dibix ha portato molte aziende del territorio a compiere il primo passo verso il digitale: le ha accompagnate nella creazione di siti web, nello sviluppo di e-commerce e nell’avvio di campagne pubblicitarie online. Questo ha permesso a tante realtà del territorio di farsi conoscere oltre i confini locali, raggiungendo nuovi clienti e aumentando la propria competitività grazie alla qualità del lavoro svolto. Oggi, con l’introduzione più recente di soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale, Dibix ha continuato a portare innovazione, cogliendo le nuove immense opportunità che si sono create.

“Quando siamo partiti – ha detto Franco Biasci, fondatore e CEO di Dibix –, internet era una terra ancora da esplorare. Le aziende faticavano a comprendere l’importanza di una presenza online, ma noi ci abbiamo creduto e in questi 25 anni abbiamo attraversato trasformazioni enormi fino all’avvento dell’AI che ha rivoluzionato ogni ambito del marketing digitale e ha cambiato le regole del gioco. Oggi non è un’opzione, è parte integrante del nostro lavoro: la usiamo per analizzare dati, generare contenuti, automatizzare processi e offrire soluzioni più rapide ed efficienti ai nostri clienti. In un’epoca in cui tutto è accelerato, però, noi scegliamo di collocare saldamente una dimensione umana nel nostro lavoro. Di fermarci ad ascoltare. Di costruire percorsi funzionali che fanno anche crescere consapevolezza. Perché la vera crescita non è fatta solo di metriche, ma anche di visione, responsabilità e fiducia”.

Alla festa per il 25° anno della fondazione della Dibix era presente anche l’amministrazione comunale con il sindaco Michelangelo Betti e il vicesindaco Cristiano Masi. “Nel corso degli anni il tessuto economico cascinese è cambiato notevolmente – ha sottolineato il sindaco Betti –: dall’agricoltura siamo passati alla lavorazione del legno, con l’appellativo di ‘Città del mobile’, per poi arrivare alle tecnologie più avanzate. Cascina non è solo Virgo e Polo Tecnologico: l’esempio di Dibix dimostra che coniugando tecnologia e creatività si può stare al passo con i tempi senza farsi annientare dalle grandi multinazionali. A Franco Biasci e al suo team vanno i nostri complimenti e un grosso in bocca al lupo per il futuro”.

“Il nostro obiettivo per i prossimi anni – ha concluso Biasci – è quello di continuare a integrare l’AI in ogni ambito del marketing digitale, combinando tecnologia e creatività per offrire ai clienti esperienze sempre più personalizzate. Ma se c’è una cosa che questi 25 anni ci hanno insegnato, è che l’evoluzione digitale è utile solo se mette al centro le persone. I numeri ci guidano, la tecnologia ci supporta, ma sono i valori a darci la direzione. E quelli non cambiano mai. La visita del sindaco e del vicesindaco è per noi motivo di grande orgoglio e un riconoscimento del percorso svolto in questi 25 anni: siamo profondamente radicati a Cascina e crediamo nel valore di investire in innovazione partendo da qui. La presenza delle istituzioni conferma che la direzione intrapresa è quella giusta”.

