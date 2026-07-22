La Città delle Persone: “Tutela e rilancio per il Teatro Nuovo di Pisa”

Written by Redazione• 1:23 pm• Pisa, Politica

PISA – La Città delle Persone esprime vicinanza e sostegno al Teatro Nuovo di Pisa e all’appello lanciato per la tutela e il rilancio di questo spazio artistico e culturale così importante per la città fungendo, per la sua localizzazione in piazza della Stazione, anche da presidio di presenza sociale molto importante.

“Nei giorni scorsi abbiamo incontrato chi porta avanti questa esperienza e ne abbiamo colto ancora una volta il valore: il Teatro Nuovo è un presidio di cultura, socialità, partecipazione e comunità in un quartiere delicato come quello della Stazione, che non va certo ulteriormente svuotato di funzioni, soprattutto se qualitativamente così rilevanti. La complessità delle manutenzioni rende il quadro non semplice, ma proprio per questo serve che anche la politica e l’amministrazione comunale facciano la propria parte, accompagnando ogni percorso utile alla valorizzazione e alla messa in sicurezza dello spazio. Pisa non può permettersi di perdere un luogo che offre teatro, formazione per tanti giovani, attività per famiglie e bambini, occasioni di incontro e cultura accessibile. Il Teatro Nuovo va sostenuto, ascoltato e riconosciuto come una risorsa fondamentale per la città e per questo va tutelato“, conclude la nota.

Last modified: Luglio 22, 2026