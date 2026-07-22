La Biblioteca Comunale “Leopoldo Meucci” di nuovo aperta al pubblico, completamente riqualificata

Written by Redazione• 1:20 pm• Calci, Attualità, Cultura

CALCI – Taglio del nastro per i locali della biblioteca comunale “Leopoldo Meucci” che martedì 21 Luglio 2026, ha riaperto al pubblico dopo importanti lavori di riqualificazione. Una partecipata cerimonia alla presenza della sindaca Valentina Ricotta e della giunta, il personale degli uffici comunali coinvolti (Lavori Pubblici e Istruzione e Cultura), del personale della biblioteca, di soci e socie dell’associazione Lettura e Cultura in Valgraziosa e di cittadini e cittadine che, sempre in maggior numero frequentano abitualmente questo prezioso luogo di cultura e conoscenza, in via Vincente della Chiostra 49.

“Investire al giorno d’oggi in luoghi pubblici dedicati alla cultura non è né scontato né facile – il commento della sindaca, Valentina Ricotta – e dunque siamo più che orgogliosi di essere riusciti a rivoluzionare la nostra piccola ma indispensabile biblioteca, per dare a calcesane e calcesani uno spazio bello e anche polifunzionale, che potrà ospitare tante iniziative dedicate alla conoscenza, alla storia del territorio e al confronto delle idee. Per questo bellissimo risultato desidero ringraziare gli uffici comunali. Al bibliotecario Filippo Mori e all’associazione Lettura e Cultura in Valgraziosa rivolgiamo un ringraziamento speciale, per aver saputo animare quotidianamente la biblioteca, rendendola anche un luogo di interesse e di aggregazione, sui cui vale davvero la pena investire“.

I lavori, iniziati a metà Aprile, hanno consentito di riqualificare completamente i locali con opere di risanamento, gli spazi sono stati riorganizzati grazie anche a nuovi arredi e nuova illuminazione, con ammodernamento dell’intero impianto elettrico. Migliorata anche l’accoglienza dei visitatori, in quanto la biblioteca è anche punto di accoglienza turistica, e ulteriori interventi sono stati eseguiti anche all’esterno, con il rinnovo delle tende, delle insegne e della illuminazione. Complessivamente l’amministrazione comunale calcesana ha investito oltre 60mila euro, in buona parte derivanti da fondi esterni PNRR.

“Più scaffali significa soprattutto più libri a disposizione – sottolinea Valentina Marras, vicesindaca con delega ai lavori pubblici -, ma grazie alla razionalizzazione degli spazi tutto diventa più funzionale, dal bancone dell’accoglienza all’ingresso, all’area dedicata al prestito interbibliotecario, passando per le zone di consultazione, fino ad arrivare all’ampia sala polifunzionale, dotata anche di videoproiettore, quotidianamente dedicata ai più piccoli, con arredi colorati pensati per accoglierli al meglio“.

Con la riapertura al pubblico della biblioteca, inoltre, sono tornati in via Della Chiostra 49 anche lo Sportello Tari e lo Sportello Ambiente di Geofor, a disposizione della cittadinanza ogni mercoledì mattina, anch’essi in un’area dedicata.

“L’auspicio – concludono Ricotta e Marras – è quello di vedere sempre più persone frequentare la nostra Biblioteca Comunale, che da oggi è ancora più bella, accogliente e con una dotazione di libri che va aumentando costantemente, grazie anche al lavoro degli uffici che sono riusciti a intercettare finanziamenti dedicati“.

Last modified: Luglio 22, 2026