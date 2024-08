La città delle Persone sostiene il referendum contro l’autonomia differenziata: ‘Una minaccia per l’unità e i diritti’

Scritto da admin• 2:35 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’associazione La città delle persone, con dichiarazione del capogruppo in Consiglio comunale Paolo Martinelli, in merito al sostegno attivo alla campagna referendaria contro l’autonomia differenziata.

L’associazione La città delle Persone, con i suoi rappresentanti in Consiglio comunale Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce, sostiene con vigore la campagna referendaria contro l’autonomia differenziata. Questa iniziativa è promossa da un ampio schieramento di forze sociali e politiche per salvaguardare l’unità del paese e la Costituzione.

Paolo Martinelli, capogruppo de La città delle Persone, commenta: “L’autonomia proposta da Calderoli e Meloni è una misura dannosa che divide il paese e amplifica le disuguaglianze territoriali, economiche e sociali. Si tratta di una versione mascherata dell’idea di secessione della Lega, un compromesso che Meloni ha accettato per mantenere in piedi il governo e che graverà pesantemente sui cittadini. Le aree già in difficoltà vedranno un ulteriore peggioramento, con l’aumento delle sacche di povertà e una riduzione dei livelli di prestazione in settori considerati diritti fondamentali dalla nostra Costituzione, come istruzione, salute, assistenza socio-sanitaria e lavoro. Questo progetto minaccia di smantellare il welfare universalistico e frenare lo sviluppo.” Martinelli aggiunge: “Come consiglieri comunali de La città delle persone, siamo attivamente coinvolti nella raccolta firme per il referendum, sia presso i banchetti che online. La risposta entusiasta dei cittadini, che stanno aderendo massicciamente, e la nomina del prof. Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale, come Presidente del Comitato per il Sì al referendum, rafforzano la campagna e ci fanno sperare in un esito positivo. Difendere l’unità nazionale e i valori di uguaglianza e diritti fondamentali è essenziale. Non permetteremo alla destra di distruggerli.“

