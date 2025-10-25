Written by admin• 12:12 pm• Pisa SC

PISA – Non poteva mancare dopo il bel pareggio del Pisa Sporting Club a San Siro il commento in rima del nostro poeta Sandro Cartei.

LA CENERENTOLA, A SAN SIRO, ZITTISCE LA FOLLA

I nostri ragazzi alla scala del calcio… e chi l’avrebbe mai pensato

Ma poi l’arbitro fischia l’inizio della partita… il sogno si è avverato

Abbiamo anche indossato una maglia d’eccezione, per questa occasione

E’ bianca e dorata, per portare in alto il nostro blasone

La partenza è un po’ scioccante, con Leao che insacca da posizione defilata

Non è un buon presagio, per questa serata

Il Milan è padrone del campo, ma il Pisa si difende compatto

Chissà se nel secondo tempo, i nerazzurri, avranno un altro impatto

Un Pisa più determinato, comincia a farsi coraggio

E sul tiro di Cuadrado, De Winter, la prende col braccio

Lo stesso colombiano va sul dischetto

E trasforma il rigore, in modo perfetto

Al minuto 85, accade ciò che non ti aspetti

Per una squadra, che l’anno scorso, era fra i cadetti

Akinsanmiro lancia Nzola, che si ritrova davanti al portiere

Aggancio e tiro… non fallisce il nostro cannoniere

Lungo recupero, quasi interminabile

Al 93′ la pareggia il Milan, con un tiro imparabile

Arrembaggio della capolista, ma la cenerentola non molla

Porta a casa il pareggio, e a San Siro, azzittisce la folla

Grande serata, che rimarrà nella storia

E ora crediamoci, andando a prenderci la prima vittoria

