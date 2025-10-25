PISA – Non poteva mancare dopo il bel pareggio del Pisa Sporting Club a San Siro il commento in rima del nostro poeta Sandro Cartei.
LA CENERENTOLA, A SAN SIRO, ZITTISCE LA FOLLA
I nostri ragazzi alla scala del calcio… e chi l’avrebbe mai pensato
Ma poi l’arbitro fischia l’inizio della partita… il sogno si è avverato
Abbiamo anche indossato una maglia d’eccezione, per questa occasione
E’ bianca e dorata, per portare in alto il nostro blasone
La partenza è un po’ scioccante, con Leao che insacca da posizione defilata
Non è un buon presagio, per questa serata
Il Milan è padrone del campo, ma il Pisa si difende compatto
Chissà se nel secondo tempo, i nerazzurri, avranno un altro impatto
Un Pisa più determinato, comincia a farsi coraggio
E sul tiro di Cuadrado, De Winter, la prende col braccio
Lo stesso colombiano va sul dischetto
E trasforma il rigore, in modo perfetto
Al minuto 85, accade ciò che non ti aspetti
Per una squadra, che l’anno scorso, era fra i cadetti
Akinsanmiro lancia Nzola, che si ritrova davanti al portiere
Aggancio e tiro… non fallisce il nostro cannoniere
Lungo recupero, quasi interminabile
Al 93′ la pareggia il Milan, con un tiro imparabile
Arrembaggio della capolista, ma la cenerentola non molla
Porta a casa il pareggio, e a San Siro, azzittisce la folla
Grande serata, che rimarrà nella storia
E ora crediamoci, andando a prenderci la prima vittoria