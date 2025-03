La campionessa di tennis Martina Trevisan operata al piede destro alla Casa di Cura San Rossore di Pisa

Written by admin• 4:07 pm• Attualità, Pisa, Sport

“Tornerò più forte di prima”

PISA – “Tornerò presto e più forte di prima!”, con un bel sorriso e la voce serena Martina Trevisan, sottoposta ad un intervento al piede destro per la Sindrome di Haglund alla Casa di Cura San Rossore di Pisa, dal prof. Niek Van Dijk e dalla Dott.ssa Favilli, rassicura i suoi fans contenta di dichiarare che “l’intervento è andato molto bene, ero un po’ preoccupata e avevo paura di sentire dolore, ma non mi sono accorta di niente e quando mi sono svegliata, a parte un lieve fastidio, era già tutto passato. Conoscevo da molto tempo San Rossore, mi sono affidata con serenità al prof. Van Dijk e alla Dott.ssa Favilli”.

La Casa di Cura San Rossore, cui la giovane campionessa mondiale si è rivolta per la risoluzione del problema al piede che la affliggeva, costringendola a rinunciare agli ultimi Australian Open, è un’eccellenza mondiale in campo medico-chirurgico per ciò che riguarda il piede e la caviglia. Grazie ad un team guidato dal luminare Niek Van Dijk e dalla sua assistente la Dott.ssa Giulia Favilli, ortopedico donna di grande fama, la clinica di Pisa è sempre più di riferimento per i grandi atleti internazionali. Tra gli ultimi pazienti eccellenti Marco Van Basten e Guglielmo Vicario.

Proprio la Dott.ssa Favilli ha specificato che alla tennista italiana è stato praticato un intervento, perfettamente riuscito, di calcagno plastica per via endoscopica, una tecnica messa a punto e utilizzata da tempo a San Rossore.

La semifinalista del Roland Garros 2022 dopo le dimissioni, già avvenute oggi, inizierà un percorso di riabilitazione per passare molto presto, affiancata da tutto il suo team, agli allenamenti che la porteranno in campo al più presto. La Casa di Cura San Rossore, scelta ancora una volta come luogo di cura d’eccellenza mondiale da medici e pazienti, conferma la sua vocazione, ininterrotta dal 1960, anno della sua Fondazione, di autorevole centro polispecialistico di medicina e chirurgia.

Last modified: Marzo 12, 2025