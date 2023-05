La CALP avrà due sedi sul litorale

Scritto da admin• 9:53 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – “Lo scorso mese di gennaio, la CALP lanciò un appello pubblico per la ricerca di una sede, anche provvisoria, sul litorale, per poter iniziare le proprie attività di volontariato, appello lanciato a Istituzioni ed Enti Pubblici (Amministrazione Comunale, ASL, SdS), associazioni private e privati cittadini”. Ad affermarlo Paolo Malacarne presidente Croce Azzurra Litorale Pisano.

“Quell’appello non è caduto nel vuoto, e a distanza di 3 mesi abbiamo messo le basi per poter, seppur provvisoriamente, risolvere a breve il problema di avere una “sede”. Tra le Istituzioni ed Enti pubblici che avevamo contattato, la ASL Nord Ovest, grazie al ruolo attivo del Presidente e della Direttrice della SdS Sergio Di Maio e Sabina Ghilli, ha concesso in comodato d’uso due locali all’interno del Distretto Socio-Sanitario di Marina di Pisa e uno spazio all’esterno del Distretto stesso per lo stazionamento dei mezzi di trasporto sociale e sanitario: una concessione lungimirante da parte della Direzione della ASL Nord Ovest, perché la presenza nel Distretto di Marina, futura Casa della Comunità, di una OdVcome la CALP, è in piena sintonia con lo spirito e la lettera del DM 77 e della DGR 1520/2022 che riorganizzano la sanità territoriale e la integrazione socio-sanitaria, all’interno della quale gli enti del terzosettore possono garantire una maggior prossimità del servizio socio-sanitario pubblico a chi si trova in condizione di bisogno. Tra le associazioni e privati cittadini cui avevamo rivolto il nostro appello, una seconda sede è stata reperita a Tirrenia, in affitto da un privato cittadino, fondo che stiamo risistemando per iniziare a breve l’attività di “servizi alimentari” (che già in modo proficuo veniva fatta dalla PALP in un locale a Marina verso diverse decine di famiglie) e successivamente altre attività; la scelta di Tirrenia non è casuale: vogliamo dare un chiaro segnale alla popolazione che la nostra attenzione è rivolta a tutto il litorale nel suo complesso. Nelle prossime settimane, una volta completate le procedure formali con la ASL Nord Ovest e la risistemazione del fondo affittato, la CALP potrà pubblicamente inaugurare le proprie sedi e procedere speditamente verso la sua funzione di aiuto alla attività del Distretto di Marina, al reperimento dei mezzi e all’ottenimento della autorizzazione per le attività di trasporto sociale e sanitario ordinario, attività che verranno svolte grazie ai numerosi soci che hanno già dato la loro disponibilità a divenire volontari attivi della CALP”

Last modified: Maggio 2, 2023