”La Bicicletta Rossa” a La Città del Teatro di Cascina

Scritto da admin• 11:11 am• Cascina, Spettacolo, Tutti

CASCINA – Domenica 3 marzo alle 17 alla Città del Teatro sarà in scena “La bicicletta rossa“, una fiaba contemporanea a metà tra echi del teatro di Edoardo e la visionarietà noir di Tim Burton, uno spettacolo per bambini dai 6 anni e per tutta la famiglia.

A narrare la storia della bicicletta rossa è la voce di Marta, la nuova venuta della famiglia che è ancora nella pancia della mamma. Le parole di Marta sono le uniche che punteggiano lo spettacolo, presentandoci i personaggi, i loro desideri e le loro speranze. Tutta la famiglia è impegnata nella confezione dei contenitori delle sorprese, poste nelle famose uova di cioccolato appartenenti alla ditta del signor Bankomat, padrone e signore della città. I gesti dei personaggi raccontano in contrappunto con le musiche, una storia fatta di povertà, di gesti sempre uguali che esprimono la rassegnazione ma anche la condivisione degli affetti.

Ogni cosa si svolge sempre uguale e ripetitiva finché al piccolo Pino non viene in mente di immettere nelle uova che sta confezionando la richiesta di una bicicletta rossa, una piccola bicicletta che è in cima ai suoi desideri…



Principio Attivo Teatro sarà in scena con ben cinque attori: Dario Cadei, Silvia Lodi, Otto Marco Mercante, Cristina Mileti, Giuseppe Semeraro, la drammaturgia di Valentina Diana e la regia di Giuseppe Semeraro.



«La bicicletta rossa nasce dalla necessità di raccontare e tradurre per la scena la storia di una famiglia capace di parlare dell’oggi. La scommessa è stata quella di creare un lavoro adatto a un pubblico trasversale, che attorno al tema della crisi fosse in grado di unire adulti e bambini. Abbiamo così creato una fiaba contemporanea a metà tra echi del teatro di Edoardo e la visionarietà noir di Tim Burton. A tenere il filo della narrazione c’è Marta che, come se sfogliasse un album fotografico, ci racconta le strampalate ed eroiche avventure della sua famiglia. Marta non è in scena o meglio, c’è ma non si vede, è nel pancione di sua madre e proprio all’inizio dello spettacolo annuncia: “questa è la storia della mia famiglia prima che nascessi”.»



teatro d’attore, teatro d’ombre

dai 6 anni

durata 55’

sala Margherita Hack



Biglietti da 5 a 7,50€+dp

Prevendita in teatro dal lun al ven 10-14, il merc 10-14 e 17-19, il sab 10-13.

Prevendita Circuito Ticketone e on line

Domenica la biglietteria aprirà alle 16.00

info 050744400-3458212494 biglietteria@lacittadelteatro.it

La Città del Teatro via Tosco Romagnola 656 Cascina (PI)

Last modified: Febbraio 28, 2024