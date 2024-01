La Befana del Vigile Urbano e l’inaugurazione del Bosco dei Sogni

Scritto da admin• 4:24 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Tutti

PISA – Un’Epifania fortemente condizionata dalla pioggia, non ha comunque impedito all’Amministrazione Comunale di rispettare il previsto programma per celebrare, come tradizione il 6 gennaio di ogni anno, la “Rievocazione della Befana del Vigile Urbano e del Vespa Club“, evento patrocinato dal Comune di Pisa, Polizia Municipale di Pisa, Vespa Club d’Italia, Vespa Club Pisa, Ape Club Italia Sezione di Pisa, in collaborazione con Associazione Ridolina, Comitato di Quartiere San Giusto San Marco e con il contributo di Gianfaldoni Giocattoli, Hobby Centro e Scuderia Kinzica.

di Giovanni Manenti





Unica variante legata alle condizioni meteorologiche, non si è potuta svolgere la sfilata di veicoli d’epoca con scorta di agenti di Polizia Municipale in motocicletta, ma ciò nonostante è avvenuto il previsto raduno in Piazza XX Settembre a cui ha partecipato anche il Sindaco Michele Conti, unitamente alla “Befana” – splendidamente interpretata da Rosanna Tomesani che si è perfettamente calata nel personaggio – ed a due rappresentanti del “Clown Dottori” dell’Associazione Ridolina per la raccolta dei doni che, nei giorni a seguire, saranno consegnati ai bambini che si trovano nelle strutture sanitarie della Stella Maris a Calambrone e nel reparto di Oncoematologia Pediatrica all’Ospedale Santa Chiara di Pisa.

Conclusa questa prima parte, nel suo percorso itinerante la Befana ha raggiunto il quartiere di San Marco San Giusto dove, in via Fratelli Antoni, ha provveduto a consegnare dolciumi ai bambini, oltre ad intrattenersi con loro partecipando ai giochi ideati dal Clown Dottori, il tutto per l’efficiente organizzazione da parte del relativo Comitato di Quartiere.

Ma la mattinata della simpatica “Vecchina” non era ancora conclusa, culminando la stessa con la visita in via Pungilupo, nel quartiere di Sant’Ermete, dove si svolgeva la contemporaneainaugurazione del “Bosco dei Sogni”, ovvero il nuovo bosco urbano simbolicamente dedicato ai 546 bambini nati a Pisa nel 2022 sulla falsariga della tradizione ormai consolidata che vede ogni anno l’Amministrazione Comunale di Pisa realizzare tale spazio verde.

in un quartiere diverso della città: con la scelta stavolta ricaduta sull’area compresa tra via Putignano e via Socci, dove sono stati piantumati 100 nuovi alberi di sette specie arboree diverse: acer campestris, carpinus betulus, acer pseudoplatanus, celtis australis, fraxinus excelsior, quercus pubescens e tilia cordata.

E’ stata questa, pertanto, l’occasione per coniugare un evento istituzionale a cui hanno presenziato il Sindaco Michele Conti ed il Vice Sindaco con delega al Verde pubblico Raffaele Latrofa con la festa di alcuni dei bambini nati nel 2022 accompagnati dai loro genitori per ricevere dalla Befana delle calze piene di dolciumi a ricordo di questa particolare giornata …

Nello specifico del significato della creazione di questo nuovo spazio verde, il Vice Sindaco Raffaele Latrofa ha tenuto a sottolineare: “Si tratta di un evento simbolico che abbiamo il piacere ogni anno di rinnovare anche per dare un segnale, oltre ad avere un contatto con le famiglie dei bambini nati nell’anno precedente, tendente a confermare quella che è una nostra linea di azione in questi anni, vale a dire la piantumazione di nuove alberature nel segno della transizione ecologica“.

“Tengo altresì a precisare“, conclude Raffaele Latrofa, “come la nostra Amministrazione abbia scelto di non usare più il termine periferie, al fine di segnalare il fatto che i vari quartieri che compongono la città devono sentirsi tutti uguali, nessuno deve restare indietro ed anzi, in questi anni, abbiamo concentrato molto l’azione su quelli che sono i rioni a cintura del Centro Storico, così che quanto avvenuto quest’oggi non rappresenta altro che un bell’esempio di ciò che stiamo facendo oramai da anni per dare una qualità di vita buona ai residenti che vantano pari diritti rispetto agli altri“.

Condividi la notizia:

Last modified: Gennaio 6, 2024