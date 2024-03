Kode e Università di Pisa: la rivoluzione nel controllo qualità di Vino e Olio

Scritto da admin• 12:24 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Tutti

PISA– Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa, in collaborazione con il team di ricerca Kode, ha annunciato il completamento del nuovo sistema di microsensoristica per misurare e garantire la qualità dei vini e degli oli. Il progetto di ricerca VIOLoC, coordinato dal Prof. Fabio Mencarelli e con la partecipazione dell’Università della Tuscia e CNR-Nano Pisa, ha sviluppato un laboratorio su chip (LoC) basato su microfluidi per l’analisi dei polifenoli nei vini e negli oli.

La concentrazione polifenolica è un indicatore critico della maturazione dell’uva e dell’olio d’oliva. Il sistema sviluppato utilizza una microbilancia a cristalli di quarzo con monitoraggio della dissipazione (QCM) per monitorare costantemente i polifenoli, consentendo alle aziende come Sensi di migliorare la qualità dei loro prodotti e ridurre i costi di laboratorio.

Il nuovo biosensore QCM è innovativo rispetto al precedente prototipo e offre una tecnologia avanzata per il monitoraggio in tempo reale dell’adesione molecolare in ambiente liquido. Il sistema include anche un’infrastruttura di cloud-computing sviluppata da Kode, che permette agli operatori di visualizzare i dati in tempo reale e di accedere a strumenti di analisi tramite applicazioni Android e webapp.

Il CEO di Kode, Marco Calderisi, ha commentato positivamente il contributo al progetto, sottolineando come il sistema consenta alle aziende di semplificare le analisi e di accedere facilmente alle informazioni in tempo reale. Il Prof. Fabio Mencarelli ha elogiato l’approccio innovativo del progetto, sottolineando il risparmio di tempo e denaro e l’impatto positivo sull’ambiente ottenuto grazie alla collaborazione dei partner progettuali.

