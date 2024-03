Terricciola, presentata interrogazione al Sindaco per pericolose buche sul manto stradale

Scritto da admin• 12:22 pm• Terricciola

TERRICCIOLA– Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Terricciola Sicura.

“Nonostante le nostre precedenti richieste del 2021, 2022 e 2023 riguardanti lo stato della pavimentazione stradale, e le relative assicurazioni fornite, durante vari controlli condotti sul territorio sono emerse gravi criticità in via Amendola e via Europa a Selvatelle. Come si evince da alcune immagini, sia via Amendola che via Europa presentano una pavimentazione sconnessa e buche evidenti, rappresentando un grave pericolo per gli utenti della strada che rischiano la propria incolumità percorrendo questi tratti deteriorati. È ben noto che il Comune è considerato il “custode” delle strade ed è pertanto oggettivamente responsabile dei danni causati agli utenti della strada stessa. Per questo motivo abbiamo presentato un’interrogazione al Sindaco, chiedendo quali siano i piani e i tempi previsti per intervenire e garantire la messa in sicurezza di via Amendola e via Europa, al fine di assicurare la tutela dei cittadini. È piuttosto ironico notare che, in questi giorni, il Sindaco stia pubblicizzando presunti interventi compiuti, quando invece dovrebbe risolvere problemi urgenti come questo. È imperativo che il Sindaco e l’intera giunta si impegnino concretamente per affrontare tali questioni. È evidente che questa amministrazione sarà ricordata per la sua inazione“, conclude la nota stampa.

