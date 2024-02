Kit amianto ed Ecofurgone: nuove azioni a tutela dell’ambiente

Scritto da admin• 1:48 pm• Calci, Attualità, Tutti

CALCI – Il Comune di Calci, in collaborazione con Geofor Spa, ha lanciato un nuovo servizio che permette alle utenze domestiche di rimuovere autonomamente piccole quantità di materiali contenenti amianto.



Questi materiali, come tettoie in eternit, serbatoi e canne fumarie, possono essere raccolti direttamente dall’utente attraverso un kit dedicato e successivamente verranno ritirati per lo smaltimento. Questo servizio è gratuito per i cittadini che ne fanno richiesta, in quanto il costo dello smaltimento è incluso nella Tari (Tassa Rifiuti) e il Comune coprirà anche il costo dei kit amianto, avendone già acquistati 32.

Il sindaco, Massimiliano Ghimenti, e l’assessore all’ambiente, Stefano Tordella, spiegano che questa opportunità è resa possibile dalle normative regionali, nel rispetto delle linee guida, e rappresenta un’importante occasione per i cittadini di disfarsi in sicurezza di materiali contenenti amianto, a vantaggio dell’ambiente e della salute pubblica.

Per usufruire del servizio, i manufatti contenenti amianto devono essere facilmente accessibili, non superare determinate quantità e rispettare specifiche tecniche. I cittadini devono essere iscritti al ruolo Tari del Comune di Calci per le utenze domestiche e presentare una richiesta del kit presso lo Sportello Ambiente di Geofor, aperto ogni mercoledì. È fondamentale seguire tutte le norme di sicurezza e le indicazioni degli operatori incaricati.

Il sindaco e l’assessore evidenziano l’impegno del Comune nella tutela dell’ambiente, citando anche il lancio del servizio Ecofurgone, un mezzo mobile per la raccolta di piccole quantità di rifiuti non raccolti abitualmente a domicilio. Questo servizio si aggiungerà al Cdr di via del Paduletto e sarà disponibile in zone densamente abitate del territorio.

