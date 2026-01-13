“Italiani al Cairo”, presentazione alla Domus Mazziniana

Written by admin• 12:09 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Nuovo appuntamento con il ciclo “Lungo Ottocento”, organizzato dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa, in programma lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 17.00 alla Domus Mazziniana.

L’incontro è dedicato alla presentazione del volume “Italiani al Cairo. Consoli, giurisdizione e società (1861-1911)” di Eleonora Angella (Palermo University Press, 2024), che ricostruisce la storia della comunità italiana nella capitale egiziana, analizzandone la vita quotidiana, le relazioni sociali e il particolare regime di extraterritorialità, con un focus sul funzionamento della giustizia consolare.

L’autrice, assegnista di ricerca in storia contemporanea all’Università di Pavia, dialogherà con Alessandro Polsi, professore ordinario all’Università di Pisa, e Stefano Gallo, ricercatore del CNR-ISMed. L’incontro sarà coordinato da Marcella Aglietti, docente di storia delle istituzioni politiche all’Università di Pisa.

L’ingresso è libero. L’evento sarà trasmesso anche in diretta sui canali Facebook e YouTube della Domus Mazziniana.

