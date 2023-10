Italia Viva. Anna Ferretti ripropone la sua candidatura alla guida del partito

Scritto da admin• 1:04 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Anna Ferretti Coordinatrice provinciale Italia Viva Pisa ripropone la sua candidatura alla guida del partito, al Congresso provinciale che si svolgerà il 15 ottobre alla Stazione Leopolda di Pisa.

“Come coordinatrice provinciale di Italia Viva Pisa ho avuto il privilegio in questi due anni di lavorare nei territori a stretto contatto con le peculiarità delle varie comunità. Attraverso l’esperienza sul campo, sono arrivata a comprendere l’importanza della geografia, della cultura, della storia dei territori, mettendomi a servizio dei cittadini per costruire le condizioni che identificano sfide e opportunità di sviluppo di progetti che disegnano il futuro. Comprendere la geografia, la cultura e la storia dei territori è fondamentale per “costruire”.

“Davanti a tutti voi, continua Anna Ferretti, e insieme a voi, con il vostro ed il mio entusiasmo, che ci ha contraddistinto in questi anni di lavoro insieme, mi presento e voglio fare un patto, che è quello di esserci sempre per le nostre Comunità, di aprire le porte del partito Italia Viva per condividere tutto: precorsi, progetti, intenzioni, sogni.

E vorrei farlo insieme ad ognuno di voi che abbia come desiderio quello del Partecipare e del Fare, e aggiungo con il cuore, che è e sarà il tema conduttore, fulcro del mio sentire il territorio in cui viviamo, lavoriamo e creiamo. Ci aspettano grandi sfide, le elezioni europee e 37 Comuni in provincia di Pisa al voto! Saremo capaci di ospitare una costruzione politica europeista, riformista, liberal-democratica, il Centro, in grado di risolvere problemi complessi. E noi siamo pronti a Volare in Alto”, conclude Anna Ferretti.

Last modified: Ottobre 9, 2023