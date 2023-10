Serie BKT. Primo stop per il Parma. Blitz del Palermo che adesso è a meno uno dalla vetta

Scritto da admin• 1:12 pm• Pisa SC

PISA – La prima sconfitta stagionale della capolista Parma a Venezia fa sì che le distanze in vetta alla Classifica si siano accorciate con ora un quartetto composto anche da Palermo e Catanzaro racchiuso nello spazio di appena due punti, con significativi passi avanti anche da parte di Cosenza e Cremonese, mentre nelle zone basse della Classifica pareggiano tutte ad eccezione del Lecco, sempre più desolatamente fanalino di coda.

di Giovanni Manenti

Il “big match” della nona giornata non delude le attese e, dopo un primo tempo in cui è il Parma a farsi preferire (palo in avvio di Benedyczak), si accende letteralmente nella ripresa, che si apre con il vantaggio del Venezia grazie ad una penetrazione di Busio e quindi, dopo il pari di Benedyczak su rigore, si indirizza a favore dei lagunari per i centri di Tessmann ed Ellertsson, rendendo vana la rete nel recupero di Colak buona solo a rendere meno pesante il passivo, così che ora gli emiliani sono insidiati ad una sola lunghezza di distacco dal Palermo (che deve anche recuperare la gara con il Brescia …), viceversa corsaro 2-0 a Modena, favorito dalla superiorità numerica per l’espulsione diretta di Oukhadda a metà primo tempo, gara decisa nella ripresa grazie ai centri di Henderson in apertura e di Mancuso nel recupero.

A far compagnia alle tre favorite vi è anche il neopromosso Catanzaro, che infligge al Sudtirol la seconda sconfitta consecutiva andando ad espugnare per 1-0 il “Druso” di Bolzano per merito di una pregevole conclusione dalla distanza di Iemmello in chiusura di prima frazione di gioco per un successo mai in discussione per i giallorossi di Mister Vivarini, mentre si interrompe dopo sei risultati utili consecutivi la serie positiva del Como che cede 1-3 in casa nel “derby lombardo” contro una Cremonese rilanciata dal suo attaccante principe Coda, autore di una doppietta ed ora solitario Capocannoniere a quota 7 centri (uno in più di Benedyczak e Casiraghi …), anche se sulla vittoria dei grigiorossi pesa l’errore dal dischetto di Cutrone a 15′ dal termine già sul punteggio di 1-3 ma con gli ospiti ridotti in 10 uomini per l’espulsione di Lochoshvili.

Senza problemi il netto successo per 3-0 del Cosenza sul Lecco, impreziosito da tre “gemme” di Francesco Forte (doppietta) e Marras che consentono alla formazione silana di salire a quota 14 punti in graduatoria e consolidare la propria posizione all’interno della Zona Playoff, nel mentre perde una buona, analoga occasione il Cittadella che, dopo essere passato in svantaggio in avvio nel match casalingo con la Ternana per un rigore trasformato da Falletti, non riesce a mantenere il risultato ribaltato già nel corso del primo tempo per le reti di Maistrello e del 20enne gioiellino Scuola Roma Claudio Cassano, facendosi raggiungere nel finale da una rete in mischia del difensore danese umbro Frederik Sorensen, non proprio la specialità della casa.

Con la sconfitta della Capolista, l’unica squadra ancora imbattuta resta il Brescia (che deve però ancora giocare tre partite …), pur avendo rischiato grosso nell’anticipo di venerdì seracon il Feralpisalò per il primo, storico “derby lombardo” tra le due formazioni, in quanto al vantaggio ospite con La Mantia poco prima dello scoccare del primo quarto d’ora di gioco, solo nel recupero Moncini riesce ad evitare loa prima battuta d’arresto per le “Rondinelle”, giunte peraltro al quarto pareggio consecutivo, così come si prolunga a 7 gare la striscia senza vittorie di un Bari che anche a Reggio Emilia non va oltre l’1-1 contro una Reggiana portatasi in vantaggio con Girma e raggiunta già nella prima frazione da una rete di Di Cesare susseguente ad azione da calcio d’angolo.

Due match delicati per le posizioni delle rispettive avversarie si concludono entrambi in parità, senza reti la sfida sul neutro di Cesena tra Spezia e Pisa con i nerazzurri in difficoltà nel primo tempo (pur avendo un’occasione con un tiro di Esteves a scheggiare il palo …) e più produttivi nella ripresa con Torregrossa a sprecare la più propizia delle occasioni, prima che toccasse a Nicolas “blindare” lo 0-0 con un paio di pregevoli interventi, mentre al “Cino e Lillo Del Duca” diAscoli la Sampdoria prende un punto di speranza con Borini a replicare dal dischetto al vantaggio dei bianconeri padroni di casa costruito da Nestorovski nel recupero del primo tempo.

Risultati nona giornata

Brescia – Feralpisalò 1-1

Cosenza – Lecco 3-0

Modena – Palermo 0-2

Reggiana – Bari 1-1

Sudtirol – Catanzaro 0-1

Ascoli – Sampdoria 1-1

Cittadella – Ternana 2-2

Venezia – Parma 3-2

Como – Cremonese 1-3

Spezia – Pisa 0-0

Classifica: Parma p.20; Palermo p.19; Venezia e Catanzaro p.18; Como e Cosenza p.13; Cittadella e Cremonese p.13; Modena p.12; Sudtirol, Brescia e Bari p.10; Pisa ed Ascoli p.9; Reggiana p.8; Ternana e Spezia p.6; Feralpisalò p.5; Sampdoria p.4; Lecco p.1.

Note: Sampdoria 2 punti di penalizzazione – Lecco e Brescia 3 partite in meno, Modena, Palermo, Como, Sudtirol, Pisa e Spezia una partita in meno

