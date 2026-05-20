CNA Pisa incontra i candidati sindaco di Cascina: confronto sui temi dello sviluppo del territorio

Written by Redazione• 11:51 am• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

CASCINA – CNA Pisa ha promosso una serie di incontri con i candidati alla carica di sindaco del Comune di Cascina, con l’obiettivo di favorire un confronto costruttivo sui principali temi legati allo sviluppo economico, al futuro del territorio e al rafforzamento del tessuto imprenditoriale locale.

Gli incontri sono stati coordinati dal coordinatore dell’area pisana di CNA Pisa Simone Romoli, dal presidente dell’Area Pisana Marco Ammannati e dal consigliere di Presidenza Andrea Berni. Nel corso dei confronti, CNA Pisa ha incontrato i candidati Michelangelo Betti, Dario Rollo e Donatella Legnaioli, condividendo una serie di priorità ritenute centrali per la crescita di Cascina.

Tra i principali argomenti affrontati è emersa l’importanza della concertazione tra amministrazioni comunali e associazioni di categoria, indicata come metodo di lavoro fondamentale per costruire percorsi di sviluppo economico stabili, condivisi e capaci di rispondere alle esigenze delle imprese.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema delle infrastrutture, considerate strategiche sia per la competitività del sistema produttivo sia per la qualità della vita dei cittadini. CNA Pisa ha richiamato in particolare l’attenzione sugli assi longitudinali della Fi-Pi-Li, ribadendo la necessità di interventi di ammodernamento e confermando la posizione già espressa negli anni sul tema del pedaggio. Durante gli incontri sono stati inoltre affrontati i temi della Tosco-Romagnola e del potenziamento delle tre stazioni ferroviarie presenti sul territorio.

In un’ottica di sostenibilità e mobilità integrata, CNA Pisa ha evidenziato anche l’opportunità di sviluppare ulteriormente le infrastrutture ciclopedonali, sia come collegamenti intercomunali sia lungo l’argine dell’Arno.

Un altro punto centrale del confronto ha riguardato la valorizzazione delle aree produttive di Cascina e Navacchio, dove ogni giorno operano centinaia di imprese e migliaia di lavoratori. Per CNA Pisa servono interventi mirati per migliorare viabilità, servizi e accessibilità, rendendo queste zone sempre più funzionali e attrattive.

Infine, è stato sottolineato il ruolo strategico che le amministrazioni comunali possono svolgere, in sinergia con soggetti pubblici e privati, per favorire l’attrazione di investimenti e talenti, contribuendo alla crescita e alla competitività del territorio.

Gli incontri si sono svolti in un clima di ascolto e confronto costruttivo, con l’obiettivo di mettere al centro le esigenze delle imprese e offrire un contributo concreto al dibattito sul futuro di Cascina.

Last modified: Maggio 20, 2026