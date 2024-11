Istituto Modartech: 20 borse di studio per i corsi di Fashion e Communication Design

Written by admin• 1:13 pm• Attualità, Cultura, Pontedera

PONTEDERA – L’Istituto Modartech di Pontedera offre un’opportunità unica per i giovani creativi che sognano di diventare professionisti nel settore della moda o della comunicazione. Con una serie di 20 borse di studio del valore complessivo di 73.500 euro, l’istituto sostiene gli studenti del 5° anno delle scuole superiori o i neodiplomati che desiderano intraprendere i corsi di laurea triennale in Fashion Design o Communication Design.



Le borse di studio, che coprono parzialmente la retta dei corsi, verranno assegnate in base alla valutazione di un progetto creativo presentato dai candidati.

Alessandro Bertini, Direttore di Istituto Modartech, sottolinea che oggi le professioni creative sono guidate da profili altamente qualificati, che combinano competenze tecniche e creatività. “Questi profili necessitano di una preparazione solida, che Istituto Modartech offre grazie alla sua didattica integrata e al forte legame con il mondo delle aziende”, spiega Bertini.

Per conoscere meglio l’offerta formativa e partecipare al processo di selezione, gli interessati possono consultare il sito web di Istituto Modartech, dove sono disponibili tutti i dettagli sulle borse di studio e le agevolazioni. Inoltre, sono previsti diversi open day, sia in presenza che online, per permettere ai futuri studenti di orientarsi nel mondo delle discipline creative e scoprire i corsi in partenza.

Il primo open day si terrà giovedì 14 novembre alle 15:30 in modalità online, e venerdì 15 novembre alle 15:30 in presenza, dedicato alle lauree triennali in Fashion Design e Communication Design. Durante gli incontri, sarà possibile approfondire i programmi di studio, visionare i progetti degli studenti, conoscere il network di oltre 900 aziende partner di Modartech e, su richiesta, partecipare a colloqui individuali di orientamento.

Il 16 novembre, infine, alle 10:00 si svolgerà un open day dedicato ai corsi professionali in Modellistica CAD, Alta Sartoria, Web & Graphic Design, e calzature, borse e pelletteria. Anche in questo caso, gli interessati potranno partecipare a colloqui di orientamento (su prenotazione).

Per partecipare agli open day, è possibile registrarsi direttamente sul sito web dell’Istituto Modartech o contattare il numero 058758458 (WhatsApp: 3701250879).

