Aperitivo al Teatro Nuovo di Pisa: il buffet in abbinamento allo spettacolo ‘Ottantanove’

Written by admin• 12:55 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – L’aperitivo al teatro, organizzato da Ghost Kitchen Pisa, è ormai diventato un appuntamento immancabile del sabato sera al Teatro Nuovo di Pisa, in Piazza della Stazione 16, e sta conquistando sempre più pubblico.

L’evento, che si terrà sabato 16 novembre dalle 19 alle 20 offre un buffet variegato, pensato per ogni spettacolo del cartellone di teatro contemporaneo. Il prossimo appuntamento, in programma sabato 16 novembre alle 21 è con “Ottantanove”, uno spettacolo prodotto dalla Compagnia Elvira Frosini e Daniele Timpano.

Per ogni evento, viene proposto un menù a buffet appositamente studiato in relazione al tema dello spettacolo, e l’aperitivo include anche un cocktail creato ad hoc per accompagnare le prelibatezze del buffet.

Il costo dell’aperitivo è di 12 euro, e la prenotazione è obbligatoria, da effettuarsi via WhatsApp o telefono al numero 346 3633201, oppure tramite il form sul sito web del Teatro Nuovo, al link: https://www.teatronuovopisa.it/aperitivo-a-teatro/.

Last modified: Novembre 13, 2024