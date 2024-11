Vitiligine Week 2024: appuntamenti gratuiti per pazienti a Pisa

Written by admin• 1:22 pm• Attualità, Pisa, Salute

PISA – Dal 25 al 30 novembre si terrà la Vitiligine Week, una settimana di appuntamenti gratuiti per i pazienti con vitiligine, organizzata dalla SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia) con il patrocinio dell’Associazione pazienti APIAFCO.



Durante questa iniziativa, i pazienti avranno l’opportunità di incontrare medici specialisti per discutere della loro condizione, comprendere meglio la malattia e aggiornarsi sulle possibilità terapeutiche. I centri aderenti in Toscana sono a Firenze (Ospedale Piero Palagi), Pisa (Presidio Ospedaliero Santa Chiara) e Siena (Policlinico Santa Maria alle Scotte).

La vitiligine, una malattia autoimmune cronica che provoca la perdita di pigmento della pelle, spesso è associata a disturbi come disfunzioni tiroidee, diabete e alopecia areata. La campagna mira a promuovere la corretta informazione sulla malattia e a contrastare la disinformazione ancora presente, soprattutto riguardo agli aspetti psico-sociali legati alla condizione. La vitiligine può infatti causare ansia, depressione e difficoltà nell’accettazione del proprio aspetto, motivo per cui è fondamentale un confronto con uno specialista per una gestione consapevole della malattia.

In Italia, circa 20.200 persone convivono con la vitiligine, di cui il 16% ha meno di 20 anni, mentre nel mondo si stima che i casi siano tra i 65 e i 95 milioni. Durante la Vitiligine Week, saranno messi a disposizione oltre mille incontri gratuiti per supportare i pazienti e favorire l’empowerment attraverso una maggiore consapevolezza della malattia.

