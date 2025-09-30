Iscrizioni chiuse per i corsi di pronto soccorso pediatrico

Written by admin• 3:31 pm• Pisa, Attualità

PISA – Sono chiuse le iscrizioni ai corsi di pronto soccorso pediatrico organizzati dalla Pubblica Assistenza S.R. Pisa ODV e dai consultori di Pisa e Cascina. Le richieste per i corsi, in partenza a ottobre, sono state numerosissime e i posti disponibili per il 2025 sono già esauriti.

L’Unità funzionale consultoriale Zona pisana comunica che tutti coloro che hanno inviato la propria email riceveranno risposta e che sarà creata una lista d’attesa per i corsi 2026, con le date che saranno comunicate non appena disponibili.

