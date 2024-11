Iscriviti al Corso di Formazione in Segreteria Organizzativa per il settore artistico e culturale

Scritto da admin• 9:27 am• Palaia

PALAIA – C’è ancora tempo per iscriversi al Corso di Formazione Professionale in Segreteria Organizzativa nel settore Artistico e Culturale. Questo percorso è pensato per formare professionisti in grado di supportare strutture culturali e artistiche (come teatri, centri culturali, musei, gallerie d’arte, pro loco, festival ed eventi) nel ruolo di Segreteria Organizzativa, con un focus anche sulla Segreteria Commerciale.

Il Corso si terrà in modalità sia in presenza che online. I requisiti per partecipare sono: avere compiuto 18 anni, possedere un titolo di studio di base, e possedere qualità come dinamismo, estroversione, pazienza, serietà, flessibilità, capacità di interazione con il pubblico, predisposizione ad imparare cose nuove e un buon uso della lingua italiana.

Modalità in presenza:

Il corso avrà una durata complessiva di 35 ore, suddivise in 25 ore di teoria e 10 ore di formazione pratica (on the job). La prima lezione si terrà sabato 18 gennaio 2025, dalle 9:00 alle 14:00, presso il Centro Artistico e Culturale dei Pensieri di Bo’ a Montefoscoli (Via Vaccà 58, 56036 Palaia – PI). Le iscrizioni in presenza sono aperte fino al 16 gennaio 2025 alle ore 13:00.

Modalità online:

Il corso online, tramite Google Meet, durerà 15 ore, suddivise in 6 sessioni di 2,5 ore ciascuna, dalle 20:00 alle 22:30, a partire da giovedì 5 dicembre 2024. Questa modalità è pensata per chi non può partecipare in presenza, per motivi logistici o lavorativi. Le iscrizioni online sono aperte fino al 30 novembre 2024 alle ore 18:00.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, contattare la Segreteria Organizzativa di Pensieri di Bo’ all’indirizzo email: valeria@pensieridibo.it o visitare il sito web: https://www.pensieridibo.it/segreteriaorganizzativa-inpresenz.

