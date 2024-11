Il Pisa sogna in grande, che avvio in Serie B

Scritto da admin• 8:19 am• Pisa SC

PISA – La prima dozzina di giornate del campionato di Serie B è già andata in archivio. In questo primo scorcio del torneo cadetto c’è già un terzetto di squadre che sta provando a tirare la volata. Il riferimento è a Pisa, Sassuolo e Spezia, rispettivamente prima, seconda e terza forza della classifica. Tra queste, la compagine che ha destato le maggiori sensazioni positive è proprio quella nerazzurra, considerando anche che nella scorsa stagione era rimasta fuori dai play-off, chiudendo al tredicesimo posto in classifica.

Lotta per la Serie A, cosa pensano i bookies del Pisa

Grazie a un primo terzo di campionato disputato con il piede sull’acceleratore, il Pisa ha cambiato radicalmente lo scenario delle quote sulla promozione in Serie A rispetto ad inizio stagione. Questo grazie ad un gioco ed una costanza di risultati che stanno spingendo i migliori siti scommesse, come questi recensiti da oddschecker.it, a rivedere la situazione. Prima che iniziasse il torneo, infatti, la principale candidata dei bookmaker per la promozione diretta era il Palermo. Subito dopo i rosanero venivano individuate la Cremonese, finalista play-off della scorsa Serie B, e le tre retrocesse dalla scorsa Serie A, Sassuolo, Salernitana e Frosinone. I toscani venivano dati anche più indietro nelle gerarchie rispetto a Sampdoria e Spezia, mentre a oggi sembrano aver sovvertito i pronostici.

Il segreto del successo: cosa sta funzionando nel Pisa

Uno dei principali ingredienti del successo del Pisa potrebbe risiedere nel cambio in panchina avvenuto in estate. Al posto di Alberto Aquilani alla guida dei nerazzurri è arrivato Filippo Inzaghi, allenatore che in Serie A non è riuscito ad esprimersi sui livelli del fratello Simone, ma che tra i cadetti ha sempre dimostrato di essere una garanzia (nel 2016-2017 dopo aver portato il Venezia dalla C alla B vincendo il campionato, condusse gli arancioneroverdi a un sorprendente quinto posto disputando i play-off, nel 2019-2020 centrò la promozione in A arrivando primo col Benevento, e nel 2022-2023, portò ai play-off la Reggina chiudendo settimo in una situazione societaria complicata). Superpippo sembrerebbe aver trasmesso ai giocatori del Pisa la mentalità vincente e la fame che lo hanno sempre contraddistinto da giocatore. Pur essendo stato un attaccante spietato, Inzaghi in panchina ha sempre fatto della solidità il marchio di fabbrica delle sue squadre. Non fa eccezione il Pisa, che pur non avendo la miglior difesa del campionato, finora ha perso una sola partita. L’allenatore, ad ogni modo, non sembra essere il solo segreto: anche alcuni calciatori già presenti in rosa da prima della scorsa estate come Nicholas Bonfanti e Matteo Tramoni stanno avendo un ottimo rendimento: sia la punta, sia l’ala sinistra (che ha offerto anche due assist) hanno già realizzato quattro reti ciascuno. Le ottime performance dei singoli si inseriscono in un contesto di squadra che nonostante lavori con il nuovo allenatore da meno di quattro mesi, pare aver già assimilato i suoi automatismi.

I prossimi big match nel girone d’andata

Sul calendario del Pisa, fino al 29 dicembre, quando si concluderà il girone d’andata e il campionato si fermerà per l’inizio della sosta invernale, sono cerchiati in rosso diversi appuntamenti importanti. Il 9 novembre all’Arena Garibaldi arriverà la Sampdoria, poi il 23 dello stesso mese ci sarà il derby toscano con la Carrarese. Dopo aver ricevuto il Cosenza (1/12) e fatto visita al Mantova (7/12), i nerazzurri, il 13 dicembre, avranno una partita impegnativa in casa contro il Bari. Al match interno contro i pugliesi seguirà la trasferta contro il Modena del 21 dicembre. Il 26 dicembre ci sarà quello che è probabilmente l’incontro più importante, vale a dire lo scontro diretto da giocare in casa contro il Sassuolo. Il 29 dicembre, per quello che sarà l’ultimo impegno del 2024, il Pisa dovrà vedersela nuovamente contro la Sampdoria, questa volta, però, in trasferta a Marassi.

