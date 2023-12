Ippodromo di San Rossore: Domenica 17 dicembre giornata dedicata alle personalità di spicco con sette corse

Scritto da admin• 11:51 am• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Sono sette le corse in programma con inizio alle 13.15 e sono 85 i partenti in totale domenica 17 dicembre all’Ippodromo di San Rossore a Pisa.

La giornata è dedicata alle personalità di spicco che hanno contribuito a rendere l’Alfea e l’ippodromo di San Rossore quello che oggi sono.

Nel premio Cesare Brivio Sforza, condizionata sui 2.000 metri per i 3 anni e oltre, il cavallo che ha i titoli migliori è Brigante Sabino. Rio Natal, vincitore in Listed a Pisa, ha forma incerta ma merita attenzione così come il dormelliano Friedrich, rientrato recentemente. Dalek è pronto a inserirsi.

Il premio Cesare Turri, condizionata sui 1.500 metri per i 3 anni e oltre con bel 15 cavalli al via, diversi dei quali al debutto in Italia. Non è facile la scelta tra Il Grande Gatsby, male l’ultima volta ma su distanza breve, Mordimi e Il Frantoio. Meritano poi citazione Breughel, atteso in miglioramento dopo il rientro, Beautiful Cindy, che a Pisa va sempre molto forte, e My Eternal Love.

Il premio Stefano Meli è un handicap per i 3 anni e oltre sui 1.200 metri con una dozzina di pretendenti al via. Impressive ha mostrato una gran forma a San Siro e potrebbe ripetersi anche a Pisa. Kodiac Bllue ha vinto facile sotto categoria e adesso alza il tiro mentre Secret Risk, dopo qualche corsa di rodaggio, ambisce a tornare ai livelli della passata stagione. Su tutti grava l’ombra di Soaring Eagle visto in ottimo assetto a San Rossore.

Inoltre:

Rufus e Duemetri i clown che animeranno il pomeriggio

i clown che animeranno il pomeriggio Nick the Piper e la sua cornamusa … il Natale si avvicina!

e la sua cornamusa … il Natale si avvicina! Ippolandia : i bambini giocheranno “come una volta” a la corda mentre il laboratorio grafico sarà a tema natalizio

: i bambini giocheranno “come una volta” a mentre il laboratorio grafico sarà a Il BATTESIMO DELLA SELLA con i Pony di Planet Horse

con i Pony di DIETRO LE QUINTE : la visita guidata gratuita per scoprire cosa accade prima, durante e dopo una corsa. Appuntamento alle 14. 55

: la visita guidata gratuita per scoprire cosa accade prima, durante e dopo una corsa. Appuntamento alle DECANTER a fine corse l’APERITIVO con DJ SET al ristorante dell’ippodromo

